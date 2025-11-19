Desisyon sa kaso ni Senador Chiz, iyang campaign donor gilauman sunod semana

Anaa na karon sa kamot sa Commission on Elections (Comelec) en banc ang desisyon bahin sa kaso nga naglambigit kang Senador Francis “Chiz” Escudero ug ang iyang campaign donor nga si Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Inc.
Sa usa ka interbyu niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga ang Political Finance and Affairs Department (PFAD) sa ahensiya nakasumiter na sa ilang rekomendasyon ngadto sa Comelec en banc.
“No later than Wednesday of next week, hopefully, the Comelec will have a disposition on that matter,” dugang niya.
Samtang nagdumili sa pagbutyag sa rekomendasyon sa PFAD, ang pangulo sa poll body niingon nga ang Comelec en banc dili obligado nga mosunod sa mga nakaplagan niini.
Si Lubiano niangkon nga nag-donate og P30 milyunes sa senatorial campaign ni Escudero sa 2022 nga eleksiyon samtang ang iyang kompanya naghupot og daghang kontrata sa gobiyerno.
Sila si Lubiano ug Escudero parehong nitubag sa managlahi nga show cause orders (SCOs) nga giisyu sa poll body.
Samtang, ang Comelec niingon nga moisyu kini og SCO batok kang Senador Rodante Marcoleta tungod sa iyang kuwestiyonable nga Statement of Contributions and Expenditures (Soce) sa eleksyon sa Mayo 2025.
“In order to provide a venue for his explanation and to check the documents, we will issue a show cause order,” sumala ni Garcia.
“It is appropriate to do this so that we can ask him (Marcoleta) for an explanation since the matter is already public,” dugang niya.
Ang pangulo sa poll body niingon nga ang SCO nagtumong sa pagpatin-aw kon nganong wala gideklara ni Marcoleta ang bisan unsang campaign contributions sa iyang Soce.
Sa dihang gipangutana kon ang mga anonymous donors kinahanglan ba nga ideklara sa Soce, positibo ang tubag ni Garcia.
Sa iyang Soce, si Marcoleta nagtaho og P0 nga nadawat nga contributions samtang nigasto og P112,857,951.44 atol sa eleksyon sa Mayo 2025.
Sa dihang gipangutana kon giunsa niya paggasto ang P112.85 milyunes kon ang iyang SALN og net worth P51.9 milyunes ra.
Nipasabot si Marcoleta nga ang iyang mga higala nag-donate og pundo alang sa iyang 2025 nga kampanya apan tinuyoan niya nga wala ideklara ang mga donasyon aron sa pagtahod sa ilang hangyo nga magpabilin nga anonymous. / Anton Banal / SunStar Philippines