Devotee city paunhanay

Mga pilgrim nga gusto’ng mo-avail og luna sa devotee city gitambagan nga magparehistro og sayo kay ang mga organizer mopatuman og first come, first serve policy.

Si Cebu City Councilor Francis Esparis, kinsa maoy nagdumala sa devotee city, niingon sa interbyo sa Martes, Enero 16, 2024, nga ang pagparehistro alang sa mga kapuy-an magsugod sa alas 6 sa buntag sa adlaw sa pagbukas sa Siyudad sa devotee city sa Biyernes, Enero. 19. Ang rehistrasyon mahuman sa alas 9:30 sa buntag.

“First come, first served basis kini kay dili nato tanan ma-accomodate,” matod ni Esparis.

Ang devotee city gituyo alang sa mga pilgrim nga walay pamilya nga kapuy-an, ug dili makaabot og bayad sa hotel samtang naa sa siyudad alang sa Fiesta Señor.

Ang mga pilgrim nga gustong mopuyo sa devotee city, nga anaa mahimutang sa A. Pigafetta St., atubangan sa Cebu City Postal Office, kinahanglang mopresentar sa ilang mga bus lines ug shipping line ticket isip pruweba nga gikan sila sa lainlaing rehiyon nga mibiyahe sa Sugbo sa pagsaulog sa Fiesta Señor.

Si Esparis niingon nga alas 7 sa buntag niadtong Enero 16, ang Cokaliong Shipping Lines nakahatag na og 30 ka container vans nga maoy himuong temporaryong kapuy-an sulod sa devotee city.