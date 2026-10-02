DFA misalikway sa pag-angkon sa Tsina sa kadagatan sa Batanes

Hugtano’ng gisalikway sa Department of Foreign Affairs (DFA) ang pangankon sa Chinese Embassy sa soberanya ug hurisdiksyon sa kadagatan nga nasakop sa Lalawigan sa Batanes.
Ang maong kasungian nagsugod sa dihang gipapahawa sa Philippine Coast Guard (PCG) ang barko sa Chinese Coast Guard duol sa Cabra Island sa Probinsiya sa Mindoro.
“... The Department affirms that the Philippine Coast Guard was conducting lawful and routine law enforcement operations in response to a suspected unauthorized Marine Scientific Research (MSR) activity in the waters off Batanes,” pahibawo sa DFA, natala nga taho gikan sa GMA News Online.
Nakit-an sa mga awtoridad ang Chinese research vessel nga JIA HAI KE 7 nga anaa sa 37 nautical miles sa amihanan-kasadpan sa Itbayat, Batanes, nga nasulod sa Exclusive Economic Zone (EEZ) sa Pilipinas.
Gipasiugda sa DFA nga ang maong panukiduki sa China gihimo nga walay pagtugot gikan sa Pilipinas nga gikinahanglan base sa
United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).
Matod sa DFA, ubos sa Article 246 sa Unclos, ang marine scientific research sulod sa EEZ ug sa continental shelf kinahanglan himuon nga adunay pagtugot sa coastal State.
Gipagawas sa Chinese Embassy ang tubag niini niadtong Huwebes pinaagi sa Facebook, human sa pamahayag ni PCG spokesperson alang sa West Philippine Sea nga si Rear Admiral Jay Tarriela.
Gihangyo ni Tarriela si Chinese Ambassador Jing Quan nga undangon ang pangangkon sa Batanes ug giawhag ang publiko nga dili magpadala sa pagpanghadlok.
Gitawag sa Chinese Embassy ang pamahayag ni Tarriela nga walay basehanan nga akusasyon ug gituohan nga usa lang ka political theater.
Matod sa embahada Tsina, ubos sa internasyonal nga balaod lakip na ang Unclos, adunay soberanong katungod ug hurisdiksyon ang China sa maong katubigan tungod sa nag-overlap nga maritime claims tali sa China ug Pilipinas. /