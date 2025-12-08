DFA mohatag og hinabang sa Pinoy detainee gikan sa U.S.

Adunay giandam ang Department of Foreign Affairs (DFA) nga assistance alang niadtong Filipino nga binilanggo nga i-deport gikan sa Amerika human niadtong removal order nga giluwatan sa immigration authorities.
Base sa taho sa DFA, gikumpirma sa Philippine Consulate General nagbase sa San Francisco, California, USA ang umaabot nga deportasyon ni Greggy Valerio Sorio, nga kasamtangang gibilanggo sa Northwest ICE Detention Center.
Si Sorio nakadawat na og legal nga tabang pinaagi sa Legal Assistance Fund sa departamento, apan bisan niana, gimando gihapon sa U.S. Immigration Court sa iyang removal o pagpahawa.
Human niini, wala motugot ang sa U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ang iyang aplikasyon alang sa pagpadayon sa iyang pagpuyo.
Gipasabot sab sa departamento nga gi-monitor sa konsulado ang medikal nga kahimtang ni Sorio, lakip ang iyang pag-ospital ug sunod nga pagtambal alang sa ulcerative colitis.
Apan matod sa DFA, gisusi sa ICE Health Services Corps ang iyang kahimtang ug gihatagan siya og medikal nga clearance alang sa iyang deportation. / PNA