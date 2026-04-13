DFA naningkamot nga luwas makaagi, barko sa Pilipinas sa Strait of Hormuz

Nisulbong na sab ang tensiyon sa Strait of Hormuz ug ang pagkabalda sa global nga pagbiyahe sa barko nagduso sa mga paningkamot aron maseguro ang luwas nga pag-agi sa mga barko sa Pilipinas pinaagi sa maong kritikal nga rota sa lana.
Atol sa pagdungog sa Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (Protect) Committee niadtong Lunes, Abril 13, 2026, niingon si Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Tess Lazaro nga ang gobiyerno padayon nga naggamit og diplomatic channels aron maseguro ang luwas nga paglawig sa mga barko sa Pilipinas sa maong rehiyon.
Apan, iyang gipatin-aw nga ang militar sa Estados Unidos niklaro nga ang blockade maglangkob lamang sa maritime traffic nga mosulod ug mogawas sa mga pantalan sa Iran sugod Abril 13.
Niingon si Lazaro nga nihangyo ang Pilipinas sa Iran nga tugotan ang pag-agi sa upat ka barkong sa Pilipinas nga kasagaran nagdala og kemikal nga kargamento.
“Nakadawat ko og tawag gikan sa Iranian Ambassador niadtong Sabado nga nag-ingon nga hapit na kini masulbad ug matugotan na ang pag-agi sa mga barko pinaagi sa Strait of Hormuz,” matod niya.
Nagpadayon pa ang diplomatic engagements, matod ni Lazaro.
"Just to have an overview of the current situation in the Strait of Hormuz. The UN estimates that as of March 1, 2026 some 20,000 seafarers remain stranded on around 2,000 ships in the Strait of Hormuz as thw war in the Middle East continues," dugang pa niya. / PNA