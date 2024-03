Di Johnnie Walker, ‘Johnnie Water’ diay

Gireklamo og estafa ang usa ka 44 anyos nga lalaki sa iyang gikuha nga delive­ry rider alas 2:05 sa Miyerkules sa kaadlawon human niya nasuta nga ang gipa deliver sa nahauna di tinuod nga bino, tubig diay ang sulod sa botelya.

Giila ni Police Major Jonathan Bethooven Taneo, hepe sa Mambaling Police Station, ang biktima nga si Charles Spencer Labos Belocyra, 25, Maxim rider, minyo samtang ang suspek giilang si Greman Louise Caaway Malinao, 44, ulitawo.

Matod ni Taneo nga ni-book si Malinao kang Belocyra nga magpa-deliver og usa ka litro nga Johnnie Walker sa usa ka “fictitious receiver” busa nibayad og advance nga P1,200 ang rider.

Apan nasuta sa biktima nga ang sulod sa botelya di diay bino, kon di, tubig dihang iya kining gisusi.

Una siyang nisumbong sa Mabolo Police Station apan gi-refer siya sa Mambaling Police Station kay didto man gipa-deliver.

Gikuyogan si Belocyra sa mga polis sa Mambaling sa pagpangita kang Malinao ug didto ilang nakit-an ang suspek busa gidakop.

Wa na mabawi pa ang P1,200 ni Belocyra.

Asoy ni Belucyra sa Superbalita Cebu nga diha nagpuyo sa may IT Park area ang suspek hinungdan gikuha niya ang item nga double Black Johnnie Walker ug gipahatud sa may Shopwise sa Mambaling.

Sa iyang pag-abot sa dapit, wala diha ang tawo nga maoy maoy modawat sa item.

“Nakuyawan na daw siya kay basin ma-scam na, wala may misugat sa item. So, iyahang giablihan, sus, naunsa tubig man diay sulod sa Johnnie Walker,” asoy ni Taneo.

Si Taneo niingon nga modus sa suspek ug sa kauban niini nga mang-scam sa mga rider.

Pinaagi sa app, ilang nasuta nga daghan og mga ngan ang suspek nga nakabiktima na og mga kauban ni Belocyra.

Wa na madakpi ang kauban sa suspek sa modus.

Giklaro ni Taneo nga alibi ang pangangkon sa suspek nga gisugo siyaa sa silingan.

Giawhag ni Taneo ang ubang riders nga nabiktima sa suspek sa pagsang-at og reklamo. / GPL