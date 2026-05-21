Di kahibaw’ng moabli sa car door maong wa makagawas

Walay nakitang foul play ang kapulisan sa Dakbayan sa Naga sa kamatayon sa duha ka bata nga nakit-an sulod sa abandonadong sakyanan.
Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, hepe sa Naga Police Station, nga wala silay nakitang foul play sa pagkamatay sa duha ka 7-anyos nga batang lalaki nga nakit-an sulod sa usa ka abandonadong sakyanan niadtong Mayo 20, 2026, sa Purok Yoso, Sityo Bantayan, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga, human sila nawala sulod sa tulo ka adlaw.
Una na nga nailhan ang mga biktima nga sila si Reymart Conag ug Jheff Xian Abellar, nga pulos nagpuyo sa maong barangay.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, matod ni Calacar nga ang CCTV footage maoy nakahatag og lead ngadto sa mga awtoridad, diin katapusang nakita ang duha ka bata nga padulong sa dapit diin giparking ang maong sakyanan.
Sumala niya, posibleng nagdula ang mga bata ug nakahigayon pagsulod sa sakyanan, apan wala na sila masayod unsaon pag-abli, hinungdan nga na-trap sa sulod.
“So far, sa among initial investigation, wala’y foul play,” matod ni Calacar.
Dugang niya, nadawat sa ilang estasyon ang taho sa pagkawala sa mga bata niadtong Martes, Mayo 19, ug naghimo dayon sila og aksiyon aron masubay ang ilang nahimutangan.
Nadiskobrehan sa mga awtoridad ang mga lawas sa mga biktima human makabantay og dili maayong baho sa maong lugar amg mga silingan hinungdan nga ilang gisusi ang abandonadong sakyanan diin didto nila kini nakit-an.
Samtang, ang mga inahan sa duha ka bata nga sila Jhesa Abellar ug Bernadette Conag niingon nga andam silang ipa-autopsy ang mga lawas sa ilang mga anak bisan pa man og nalubong na kini.
“Amo gyud ipa-autopsy, aron mahibaw-an unsa gyud ang ilang gikamatyan ug aron pud makuha ang kahuot sa among dughan,” matod ni Jhesa, inahan ni Jheff.
Nisaysay ang mga inahan nga tungod sa ilang kakugang sa nahitabo ug sa mga nadunggan nilang tambag nga kinahanglan nang ilubong ang mga lawas tungod sa grabeng baho, nisugot na lamang sila nga ihatod kini sa lubnganan bisan wala pa kini namisahan o nabendisyoni.
Apan karon, nanawagan sila og tabang aron mapaubos sa autopsy ang mga lawas sa ilang mga anak aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa ilang kamatayon, bisan pa man og sa ilang unang pagtuo, disgrasya lamang ang nahitabo. / JDG