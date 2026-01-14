Di kinahanglang operahan si AD

Gianunsiyo sa Dallas Mavericks kagahapon, Miyerkules, Enero 14, 2026 (PH time), nga dili ra magkinahanglan og operasyon ang angol sa wala nga kamot sa usa sa ilang mga pambato nga si Anthony Davis.
Kining maong kalambuan nigawas human nikonsulta si Davis sa iyang kaugalingong doktor kinsa nag-ingon nga nagkinahanglan lang og unom ka semana ang pagpaalim ni Davis.
Sa sayo pa, adunay taho nga operahan si Davis ug dili siya makaduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) sulod sa taas nga panahon.
Gitataw ni Davis nga di kini tinuod. / Gikan sa wires