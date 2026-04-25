Di lang tigpatunhay sa kalinaw, kapulisan gi-train sa pag-bake

Dili lang sa paggukod og kriminal, hanas na usab sa pagmasa og harina ang mga polis sa Mandaue City human gilusad ang 18 ka adlaw nga livelihood training program alang sa bread and pastry production.
Tinguha niini nga sangkapan sila og praktikal nga kahanas nga magamit samtang anaa sa serbisyo ug isip dugang tinubdan sa kita.
Dunay 25 ka personnel gikan sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang kasamtangang nagpailawom sa 18 ka adlaw nga Bread and Pastry Production training, diin sila nakakat-on sa paghimo og pan, cake, ug pastries.
Niadtong Martes, Abril 21, 2026 sa ikatulong adlaw sa ilang pagbansay, ang mga polis naghimo og chocolate cake ug butter cookies sa usa ka hands-on session nga gipahigayon sa Opao Barangay Hall.
Ang maong inisyatiba, nga gisuportahan ni Kongresista Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon, nagtumong sa paghatag sa mga polis og kahanas sa panginabuhian aron mahimo silang mas self-reliant.
Suma sa hepe sa kapulisan, Police Colonel Cirilo Acosta Jr., kini ang labing unang livelihood project nga gilusad alang sa mga personnel sa MCPO aron matabangan sila nga makabaton og kahanas gawas sa trabaho sa kapulisan.
Matod pa ang maong programa mahimong magsilbi nga extra nga kita alang sa mga polis samtang makadaginot usab sa mga galastuhan sulod sa matag police station.
“Usa sa among mga tumong mao nga ang mga snacks nga isilbi sa mga police station ug panahon sa mga conference, i-andam na sa atong kaugalingong personnel aron maseguro ang kalimpyo ug kalidad,” dugang sa direktor.
Gawas sa kaayuhan sa kapulisan, gipaabot usab ni Acosta nga ang mga nabansay nga personnel mopaambit sa ilang nakat-onan ngadto sa mga komunidad nga ilang gialagaran aron mapalambo ang kahigayonan sa panginabuhian sa maong mga dapit.
Ang maong mga graduate mahimo usab nga moboluntaryo sa pag-andam og pagkaon alang sa mga community outreach activity sama sa mga feeding program sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang pagbansay gipahigayon sa TMJ Technology Skills Training Institute and Assessment Center Inc. ubos sa pagdumala sa ilang trainer nga si Luis Gerunda.
Ang mga partisipante nagbansay sulod sa walo ka oras matag adlaw sugod niadtong Abril 14 hangtod sa Mayo 7.
Human sa 114 ka oras nga pagbansay, ipaubos sila sa usa ka assessment.
Ang mga makapasar makadawat og National Certificate II (NCII) gikan sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). /