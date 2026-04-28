Di mao ang target napatay; gunman, mastermind sikop

Nadakpan na sa kapulisan ang gituohang gunman ug mastermind sa pagpamusil sa Sityo Tabok Sapa, Barangay Jaclupan, Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes, Abril 24, 2026, nga nikalas sa usa ka amahan ug niangol sa iyang 14-anyos nga anak.
Nakabsan sa kinabuhi si Ritchard De Lima, 50, samtang naangol ang iyang 14-anyos nga anak nga si Aisa Jaberina.
Ang nadakpan nga gunman giila nga si Rey Diopilo Alcover, 28, residente sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Nasikop siya sa Yellow Ville, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Lunes sa gabii, Abril 27, 2026.
Ang operasyon gipangulohan ni Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon, hepe sa Talisay City Police Station, uban sa Guadalupe Police Station.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka .45 nga pistola ug magazine nga may upat ka bala, jacket, ug puti nga helmet nga gigamit sa krimen ug Black Honda Beat nga motor nga adunay plate number G5Z468.
Matod ni Sayon, dako og tabang ang kuha sa CCTV camera sa dapit aron mailhan ang suspek.
Human nadakpan si Alcover, iyang gitudlo kon kinsa ang nagsugo kaniya.
Kini niresulta sa pagkasikop ni Junrey De Lima Tabay, 23, kinsa pag-umangkon ra sab sa biktima nga si De Lima.
Bisan kon nadakpan, gihimakak ni Junrey nga ang iyang uyoan ang target.
Matod niya, ang target unta mao ang tawo nga naglingkod sa luyo sa iyang uyoan nga nagduwa og computer, apan nasayop og igo ang gunman.
Gibutyag ni Sayon nga personal nga atraso ug drugas ang motibo sa krimen.
Ang target unta sa pagpamusil giingong adunay kalambigitan sa ilegal nga drugas.
“Initially naay personal grudge kadtong nagsugo sa pagpamusil ug kadtong target, apan lahi lang ang naigo,” pasabot ni Sayon.
Mag-atubang og kasong murder ug frustrated murder ang duha ka suspek nga nagtingkagol na sa prisohan. / AYB