Di moangkon sa gisabak sa kanhi uyab, gidunggab

Mag-atubang og kasong kriminal ang usa ka 23-anyos nga Engineering student human niya gidunggab ang iyang 26-anyos nga kanhi uyab nga si alyas Jay sulod sa usa ka Airbnb sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Agusto 18, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas Fe, lumad nga taga Iligan City, Lanao del Norte.
Base sa imbestigasyon, nibiyahe si Fe gikan sa Iligan paingon sa Sugbo aron makigkita kang Jay ug ipahibalo nga duha na ka bulan ang iyang pagmabdos sulod sa ilang panagbulag niadtong nakalabay nga bulan.
Apan nisaka ang tensiyon dihang nag-check-in ang duha sa usa ka Airbnb niadtong Biyernes sa gabii human giingong nidumili si Jay sa pag-angkon sa bata.
“Human namo og check-in, gusto dayon siyang mopauli. Dili ko gusto nga mopauli siya kay gusto nako nga mag-uban mi bisan usa lang ka gabii, ilabina kay kapoy kaayo ko gikan sa biyahe,” matod ni Fe.
Dugang sa suspek, gihisgutan sab nila ang bahin sa aborsyon apan nibalibad siya tungod sa konsensya.
“Nagplano mi nga magpaaborsyon pero nagduha-duha ko kay bug-at gyud akong konsensya. Dili gyud nako mapugos ang akong
kaugalingon nga mopalit o moinom og abortion pills,” dugang niya.
Nisamot ang ilang lalis dihang gibabagan ni Fe ang pultahan aron dili makagawas ang biktima.
Giingong gidapatan ug gisuntok siya ni Jay hinungdan sa iyang pagpanimalos.
“Ngitngit na kaayo akong panan-aw. Nangita ko og bisan unsa, apan tungod kay walay bildo sa palibot, nakakuha na lang ko og kutsilyo,” pasabot sa suspek.
Dali nga gidakop sa mga sakop sa Abellana Police Station uban sa mga barangay tanod ang suspek human sa maong insidente.
Samtang, gidala sa duol nga tambalanan ang biktima aron matambalan ang samad sa iyang likod ug karon anaa na sa luwas nga kahimtang.
Kasamtangang nagpaabot sa pormal nga ipasaka nga kaso ang suspek nga naa sa kustodiya sa Abellana Police Station. / ABC