Di moapil sa transport strike

Tungod sa pasalig sa kahugpongan sa mga grupo sa mga jeepney driver sa Sugbo nga mosalmot sa transport holiday sa tibuok nasod, gikompirmar usab sa nagkadaiyang mga kompaniya sa transportasyon sa Sugbo nga dili sila mosalmot sa protesta, nipasalig nga dili mabalda ang pampublikong transportasyon.

Sa tulo ka managlahi’ng mga suwat nga gipadala ngadto sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB 7) niadtong Huwebes, Nobiyembre 16, labing minos 20 sa mga kompaniya sa transportasyon sa Sugbo ningpadayag sa ilang tinguha nga magpadayon sa operasyon taliwala sa giplanuhang nationwide transport holiday.

Ang mga kopya sa mga sulat, nga gihatag sa SunStar Cebu, nihatag og gibug-aton nga ang mga grupo dili gusto nga makabalda sa “adlaw-adlaw nga kalihukan sa riding public”.

Sa miaging Biyernes, sa usa ka pamahayag, ang presidente sa Piston Cebu nga si Gregory Perez niingon nga ang protesta nagtumong sa pagsuporta sa giplano’ng tulo ka adlaw nga welga sa Piston-national sugod sa Lunes, Nob. 20, hangtod sa Miyerkules, Nob. 22.

Si Perez niingon nga ang welga supak sa Disyembre 31, 2023 nga deadline sa public utility vehicle (PUV) consolidation ubos sa PUV moderni­zation program (PUVMP) sa nasudnong kagamhanan.

Apan gitataw ni Perez nga imbes tulo ka adlaw nga protesta, nakahukom sila nga mohimo na lang og usa ka adlaw nga protesta aron dili mabalda ang kasaulogan sa fiesta ug mga kalihukan sa Nuestra Señora de Regla sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Nobiyembre 20 ug 21.

DI MOAPIL

Sa suwat nga gipaluyohan sa 10 ka mga sakop sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC), ilang gisubli ang ilang dedikasyon sa paghatod sa serbisyo publiko’ng transportasyon.

Gawas sa mga sakop niini, ang sulat sa FCTC naglakip ni kanhi Barili Mayor Julie Flores, kasamtangang presidente sa Cebu Provincial Transport Cooperative.

Ang mga kooperatiba sulod sa grupo naglakip sa El Pardo Transport Cooperative, Pit-os Talamban & Mandaue Transport Cooperative, Lahug Apas Transport Cooperative, Lamadotrasco, Inayawan Transport Cooperative, Kalunasan Operators ug Drivers Trans. Kooperatiba, CLMDOT Transport Cooperative, Mandaue Transport Cooperative, Mabolo Transport Cooperative, ug Banawa Transport Cooperative.

Dugang pa, siyam ka mga kooperatiba sa transportasyon nga nakabase sa Lapu-Lapu, lakip ang Lamadotrasco, Utsi, Udotco, Celamco, Lamdoa, Lacomdotco, Feltoda, MIMPC, ug LLCDOA, nagpamatuod sa ilang pasalig sa pagpadayon sa mga operasyon.

Ang Lamadotrasco sakop sa duha ka grupo sa transport cooperatives.

Samtang, si Leah P. Torrenueva, presidente sa Kaluha Twin Trading Services Corporation, nipadayag sa iyang dedikasyon sa usa ka bulag nga sulat, siya miingon, “We recognize the vital role that public transportation plays in the daily lives of countless individuals, connecting communities, and facilitating economic activities.”

Si Perez miingon nga ang protest strike gitumong sa pagpadangat sa pagkadiskontento sa grupo sa nagsingabot nga deadline sa pagkonsolida sa prangkisa, usa ka bahin sa PUVMP sa nasudnong gobyerno, nga ilang gisaway nga usa ka “large-scale business venture.”