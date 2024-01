Di paapilon ni Garcia ang Sinulog winners

Dili motugot si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mosayaw pa sa Sinulog Grand Showdown ang mga mananaug nga contingents sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan.

“No, not in SRP. I already said na they cannot,” matod ni Garcia sa Martes, Enero 2, 2023.

Tubag kini ni Garcia sa mga pangutana atol sa tigom tali sa mga concerned groups sa u­­maabot nga Sinulog sa Kaba­taan sa Lalawigan nga ipahiga­yon sa Cebu City Sports Center (CCSC) karong Enero 14, 2024.

Si Garcia, direktang gipangutana ni Cebu City Councilor Joy Pesquera atol sa tigom kon motugot ba kini pagpaapil sa mga mananaug nga contingents sa Sinulog Grand Showdown sa Enero 21, 2024 sa South Road Properties (SRP).

Una unta nga gusto ni Garcia nga sa Enero 19 ipahiga­yon ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan apan si Cebu City Mayor Michael Rama niingon nga duol ra kaayo kini sa Sinulog grand parade sa Enero 21.

Nitanyag si Rama sa Kapitolyo nga inay Enero 13, Sabado, ang schedule, ibaylo kini sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan sa Enero 14, Dominggo.

Naandan na nga ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa Sabado ipahigayon samtang Dominggo sa dakbayan.

Ang duha ka mga kalihukan ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga gusto usab ni Garcia nga maoy pahigayunan sa grand showdown sa Sinulog Grand Parade.

Nipasabot si Garcia nga di siya gusto nga ang mga winner sa Sinulog sa Kabataan mo-perform sa South Road Properties (SRP) tungod sa seguridad sa mga mosayaw kay di matag-an ang panahon.

“Sorry kaayo jud kaayo, Joy, I wish we could, but I can not risk it kay init man gud kaayo. Please, I hope you understand,” sulti ni Garcia ngadto kang Pesquera.

Sila si Pesquera ug Bise Ma­yor Raymond Alvin Garcia nirepresentar sa coordination meeting tali sa Siyudad ug Lalawigan, uban ang nagkadaiyang mga local government unit (LGU) ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan aron tukion ang seguridad ug uban pang pangandam.

Sa nasayran, adunay di mo menos sa 18 ka mga contingent ang moapil sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan.

Sa maong talaan, duha niini ang guest performers nga mao ang Tribu Basakanon ug Su­gat Kabanhawan sa lungsod sa Ming­lanilla, diin mosayaw ang gobernador isip tinuig nga halad.

Ang Lalawigan nisaad nga mopuno kini og premyo nga P3 milyunes ngadto sa champion; P2 milyunes alang sa second prize, P1.5 milyunes sa third prize, P1 milyon sa fourth prize ug P750,000 alang sa fifth prize.

Samtang mopauli usab nga dunay bitbit ang mga wala makadaog sanglit gigahinan usab og P500,000 alang sa consolation prize.

Sa taho sa Sugbo News, si Garcia moayuda usab sa pagpaayo sa pipila ka bahin sa grandstand nga dunay gamay nga kadaut. (REV)