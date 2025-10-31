Di tanang tourism site sa Norte apektado sa linog

Dakong hagit sa Provincial Tourism Office (PTO) ang pagpakatap sa fake news kabahin sa turismo sa Sugbo diha sa social media human sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30.
Giangkon ni Rowena Montecillo, pangu sa PTO nga lakip sa nahimong dakong hagit ang pagkatap sa dili maong impormasyon diha sa social media batok sa turismo sa lalawigan.
Iyang gihimong pananglitan ang pagpakita og mga karaang hulagway sa mga nangaguba nga accommodations diha sa social media diin magtuo ang mga motan-aw nga dili na gyud makasuroy ang mga turista sa ubang bahin sa Sugbo.
Matod ni Montecillo nga tinuod nga nakaangkon og kadaot ang bahin sa Northern Cebu ilabi na ang mga resort ug accommodations, apan bukas gihapon ang ubang tourist destinations.
“Dili apektado ang tanan nga tourism sites sa probinsya. It is unfortunate that it has to happen in the northern part but we would like to assure the public, the travelling public that there are tourism sites bisan sa Northern part not the northern tip like Bantayan Island and Malapascua, Camotes Island they are open for tourist as well...more ang atong southern area kay wala man sila na apektohan,” matod ni Montecillo.
Ning semanaha padayon ang assessment sa mga tourism areas sa lalawigan diin nagsugod na usab sa trainings ug pagpahibawo sa recovery program.
Lakip sa nakasugod na sa training ang Lungsod sa Alegria, Badian, gilaoman usab ang trainings sa Samboan, Malabuyoc ug Ginatilan.
Lakip sa gitudlo ang mga angayang buhaton sa tourism sector aron masiguro nga luwas ang turista ug bisita niini. / ANV