Di tinuod nga mga JO sa Cebu City nakadawat sa 4 ka buwan’g sweldo

Dunay grupo sa mga Job Order (JO) employee sa Cebu City Hall sa miaging administrasyon ang nitiyabaw na nga upat ka buwan silang wa suweldohi.
Ang mga nagreklamo niingon nga gipasaka na nila ang isyu ngadto sa bag-ong administrasyon ug naglaum nga ma-release ang ilang mga sweldo.
Dugang sa grupo nga wa na sila nagdahum nga kuhaon og balik isip JO apan gusto lang nila nga mabayran ang serbisyo nga ilang nahimo.
Lima ka mga JO, nihangyo nga di hinganlan ang ilang mga ngalan, niingon nga nagsugod ang ilang panarbaho ubos sa pamunoan ni kanhi mayor Raymond Alvin Garcia.
Gidawat sila isip JOs pinaagi sa Cebu City Management Board (CMB) niadtong Oktubre 2024, ug gisaaran og P500 nga inadlaw nga suweldo.
Ang ilang pagsud pinaagi sa endorsement ni Atty. Joey Daluz, ang kanhi ka-tandem ni Garcia sa pagka-bise mayor.
Nakadawat sila sa ilang suweldo sa Nobiyembre ug Disyembre 2024, apan wa giapil ang alang sa Oktubre kay wala nila nahuman ang tibuok buwan sa serbisyo.
Sa pagsugod sa Enero 2025, giingnan sila nga ang CMB di na moproseso sa ilang mga appointment ug gipangayuan og bag-ong mga endorsement.
Matod sa mga trabahante gisumiter nila ang ilang mga dokumento, di lang kausa human giingnan nga nawala ang ilang mga endorsement.
Nagpadayon sila sa pagsunod sa mga gipangayo, lakip na ang mga clearance ug ID, sa pagtuo nga giproseso ang ilang mga papeles.
Pagka-Marso, wala gihapon silay gipirmahan nga appointment.
Pagka-Abril panahon sa eleksyon, nagpadayon sila sa pagtrabaho, silay gitahasan sa mga programa sa komunidad, pagpanghatag og tabang, ug bisan sa kampanya sa “Gubat sa Baha.”
Matag usa ka JO nibanabana nga moabot og P40,000 ilang kubrahunon alang sa Enero hangtod Abril lamang.
Sa interview niadtong Agusto 21, si Daluz niangkon nga si Garcia nihangyo kaniya niadtong Oktubre 2024 kung mahimo ba siyang morekomendar og mga ngalan alang sa JO hiring.
Giklaro usab ni Daluz nga ang mga trabahante unta nangutana sa ilang status ug kay wa man sila makadawat og appointment pagka-Pebrero o Marso mihunong na unta sila sa pagtrabaho.
Si kanhi Mayor Garcia nihimakak nga ang mga JOs gi-hire alang sa politika nga katuyoan.
Gibasol niya ang teknikal nga isyu sa budget alang sa non-payment sa sweldo. / CAV