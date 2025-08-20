Diaz wala nag-endorso og online gambling

Gipabuhagay ni Olympic gold medalist weighlifter Hidilyn Diaz nga fake video ang nikatap sa social media diin daw nag-endorso siya sa online gambling.
Usa ka social media page nga ginganlan og MAO8 nag-post sa video nga daw usa ka video report sa GMA Integrated News kauban si Diaz.
Sa maong video, adunay voice instruction nga i-download ang usa ka gambling app nga daw tingog ni Diaz,
Isip reaksyon, nag-post sab si Diaz og kaugalingon niyang video niadtong Martes, Agusto 19, 2025 aron iklaro nga fake video ang gi-post ni MAO8.
“This is fake & made by AI. I don’t endorse gambling,” matod ni Diaz sa video.
Sa orihinal nga taho kabahin sa gipeke nga video, ang gisulti ni Diaz sa interbyu ni GMA Integrated News reporter Bea Micaller mao ang iyang plano alang sa umaabot nga 2028 Los Angeles Olympics, dili ang kabahin sa online gambling. / ESL