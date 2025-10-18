Dieng mibuak sa kasingkasing sa Nuggets

Gipasulod ni Ousmane Dieng ang makabungog nga game-winning shot para sa 94-91 nga kadaugan sa Oklahoma City Thunder batok sa ilang Western Conference rival nga Denver Nuggets sa National Basketball Association (NBA) preseason game niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025 (PH time).
Sa katapusang segundos sa duwa nga nagtabla ang score sa 91-91, nakadawat og bola si Dieng, gipakagat si Curtis Jones sa pump fake, dayon itsa sa tres samtang nagtingog ang buzzer.Si Dieng nipupo og 17 puntos, diin 13 niini iyang gibuhat sa fourth quarter aron ibangon ang Thunder gikan sa 16-point deficit.
Ang NBA regular season sugdan karong Oktubre 23. / RSC