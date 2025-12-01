Diesel, kerosene mokunhod

Adunay dakong pagkunhod sa presyo sa diesel ug kerosene karong Martes, Disyembre 2, 2025.
Sa ilang tagsa-tagsa ka pahibalo, ang Pilipinas Shell, Seaoil, Petrogazz, Caltex ug Cleanfuel nipahibalo nga ipatuman nila ang P2.90 nga pag-rollback sa matag litro sa diesel ug P3.20 nga pag-rollback sa matag litro sa kerosene.
Samtang ang presyo sa gasolina, adunay gamay nga pagtaas nga P0.20 matag litro.
Ang maong pag-adjust sa presyo moepekto sugod karong alas-6 sa buntag.
Ang Department of Energy–Oil Industry Management Bureau (DOE-OIMB) nagkanayon nga ang pag-ubos sa presyo sa lana gituohan gumikan sa ceasefire sa gubat. / TPM / SunStar Philippines