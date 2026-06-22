Diesel Mokunhod P11.04 Matag Litro

Makaginhawa ang mga motorist ning semanaha sa dihang nianunsiyo ang Department of Energy (DOE) og dako nga pag-rollback sa presyo sa petrolyo sugod sa Martes, Hunyo 23, 2026.
Base sa pagbanabana sa DOE ang presyo sa petrolyo moubos sa kantidad:
Gasoline: P3.90 ngadto sa P5.90 matag litro
Diesel: P9.04 ngadto sa P11.04 matag litro
Kerosene: P9.82 ngadto sa P11.82 matag litro
Ang maong rollback may kalabutan sa international nga merkado, human sa pagpirma sa memorandum of understanding tali sa Estados Unidos ug Iran sa miaging semana, alang sa pagpatuman sa ceasefire sa nahitabong kagubot sa duha ka nasud. / TPM / SunStar Philippines