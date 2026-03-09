Diesel, mosutoy sa kapin P80/litro

Gilauman nga mosaka ang presyo sa diesel ngadto sa kapin P80 matag litro sa dili pa mahuman kining semanaha tungod sa nagpadayong panagbangi sa Middle East.
Sa ilang tagsa-tagsa ka mga pahibalo, ang mosunod nga mga kompanya sa lana mopatuman og staggered o anam-anam nga kausaban sa presyo:
Pilipinas Shell
Diesel (Total: P24.25/litro)
Marso 10: P14.55
Marso 11: P7.30
Marso 12: P2.40
Gasoline (Total: P8.75/litro)
Marso 10: P5.25
Marso 11: P2.65
Marso 12: P0.85
Kerosene (Total: P36.00/litro)
Marso 10: P21.60
Marso 11: P10.80
Marso 12: P3.60
Petron
Diesel (Total: P19.20/litro)
Marso 10: P11.60
Marso 11: P3.80
Marso 12: P3.80
Gasoline (Total: P8.80/litro)
Marso 10: P5.20
Marso 11: P1.80
Marso 12: P1.80
Kerosene (Total: P32.00/litro)
Marso 10: P19.00
Marso 11: P6.50
Marso 12: P6.50
Total
Diesel (Total: P20.20/litro): Marso 10 ug 11 – P10.10 matag adlaw
Gasoline (Total: P10.20/litro): Marso 10 ug 11 – P5.10 matag adlaw
Chevron
Diesel (Total: P17.50/litro): Marso 10 hangtod 16 – P2.50 matag adlaw
Gasoline (Total: P7.00/litro): Marso 10 hangtod 16 – P1.00 matag adlaw
Kerosene (Total: P38.50/litro): Marso 10 hangtod 16 – P5.50 matag adlaw
Jetti
Diesel (Total: P19.00/litro): Marso 8 (P4.00); Marso 9 hangtod 13 (P3.00 matag adlaw)
Gasoline (Total: P9.00/litro): Marso 8, 10, 11 (P2.00); Marso 9, 12, 13 (P1.00)
Seaoil
Diesel (Total: P21.00–P23.00/litro): Marso 10 ug 11 – P10.50 matag adlaw
Gasoline (Total: P11.00–P13.00/litro): Marso 10 ug 11 – P5.50 hangtod P6.50 matag adlaw
Kerosene (Total: P33.00–P35.00/litro): Marso 10 ug 11 – P16.50 hangtod P17.50 matag adlaw
Inig abot sa katapusan sa semana, ang presyo sa lana sa Shell mabanabana nga:
Gasoline: P60.85 hangtod P69.15
Diesel: P84.75 hangtod P87.44
Kerosene: Dul-an sa P122.67
Ania usab ang gibanabana nga presyo sa ubang gasolinahan:
Petron: Diesel (P79.70–P82.39); Gasoline (P60.90–P69.20); Kerosene (P118.67)
Total: Diesel (P80.70–P83.39); Gasoline (P62.30–P70.60)
Chevron: Diesel (P78.00–P80.69); Gasoline (P59.10–P67.40); Kerosene (P125.17)
Jetti: Diesel (P79.50–P82.19); Gasoline (P61.10–P69.40)
Seaoil: Diesel (P81.50–P86.19); Gasoline (P63.10–P69.90); Kerosene (P119.67–P121.67). / TPM / SunStar Philippines