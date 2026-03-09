Superbalita Cebu

Diesel, mosutoy sa kapin P80/litro

NAGPADAYON OG SAKA. Ang mga presyo sa lana nga makita sa price board sa usa ka gasolinahan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Marso 9, 2026. / Hulagway kuha ni Juan Carlo de Vela
Gilauman nga mosaka ang presyo sa diesel ngadto sa kapin P80 matag litro sa dili pa mahuman kining semanaha tungod sa nagpadayong panagbangi sa Middle East.

Sa ilang tagsa-tagsa ka mga pahibalo, ang mosunod nga mga kompanya sa lana mopatuman og staggered o anam-anam nga kausaban sa presyo:

Pilipinas Shell

  • Diesel (Total: P24.25/litro)

  • Marso 10: P14.55

  • Marso 11: P7.30

  • Marso 12: P2.40

  • Gasoline (Total: P8.75/litro)

  • Marso 10: P5.25

  • Marso 11: P2.65

  • Marso 12: P0.85

  • Kerosene (Total: P36.00/litro)

  • Marso 10: P21.60

  • Marso 11: P10.80

  • Marso 12: P3.60

Petron

  • Diesel (Total: P19.20/litro)

  • Marso 10: P11.60

  • Marso 11: P3.80

  • Marso 12: P3.80

  • Gasoline (Total: P8.80/litro)

  • Marso 10: P5.20

  • Marso 11: P1.80

  • Marso 12: P1.80

  • Kerosene (Total: P32.00/litro)

  • Marso 10: P19.00

  • Marso 11: P6.50

  • Marso 12: P6.50

Total

  • Diesel (Total: P20.20/litro): Marso 10 ug 11 – P10.10 matag adlaw

  • Gasoline (Total: P10.20/litro): Marso 10 ug 11 – P5.10 matag adlaw

Chevron

  • Diesel (Total: P17.50/litro): Marso 10 hangtod 16 – P2.50 matag adlaw

  • Gasoline (Total: P7.00/litro): Marso 10 hangtod 16 – P1.00 matag adlaw

  • Kerosene (Total: P38.50/litro): Marso 10 hangtod 16 – P5.50 matag adlaw

Jetti

  • Diesel (Total: P19.00/litro): Marso 8 (P4.00); Marso 9 hangtod 13 (P3.00 matag adlaw)

  • Gasoline (Total: P9.00/litro): Marso 8, 10, 11 (P2.00); Marso 9, 12, 13 (P1.00)

Seaoil

  • Diesel (Total: P21.00–P23.00/litro): Marso 10 ug 11 – P10.50 matag adlaw

  • Gasoline (Total: P11.00–P13.00/litro): Marso 10 ug 11 – P5.50 hangtod P6.50 matag adlaw

  • Kerosene (Total: P33.00–P35.00/litro): Marso 10 ug 11 – P16.50 hangtod P17.50 matag adlaw

Inig abot sa katapusan sa semana, ang presyo sa lana sa Shell mabanabana nga:

  • Gasoline: P60.85 hangtod P69.15

  • Diesel: P84.75 hangtod P87.44

  • Kerosene: Dul-an sa P122.67

Ania usab ang gibanabana nga presyo sa ubang gasolinahan:

  • Petron: Diesel (P79.70–P82.39); Gasoline (P60.90–P69.20); Kerosene (P118.67)

  • Total: Diesel (P80.70–P83.39); Gasoline (P62.30–P70.60)

  • Chevron: Diesel (P78.00–P80.69); Gasoline (P59.10–P67.40); Kerosene (P125.17)

  • Jetti: Diesel (P79.50–P82.19); Gasoline (P61.10–P69.40)

  • Seaoil: Diesel (P81.50–P86.19); Gasoline (P63.10–P69.90); Kerosene (P119.67–P121.67). / TPM / SunStar Philippines

