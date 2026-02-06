Digital City Hall: Upgrade sa Citizen Action Center, giduso sa Sugbo

Giduso sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang P10.25-million nga upgrade para sa Citizen Action Center (CAC).
Tumong niini nga iusa na lang sa usa ka digital platform ang tanang reklamo sa publiko, mga hangyo sa serbisyo, ug feedback aron dili na magkatibulaag ang reporting channels sa siyudad.
Pinaagi sa CAC, ang mga report nga kaniadto madawat pinaagi sa hotlines, social media, email, ug walk-in, iusa na sa usa ka AI-enabled system.
Gitugotan sab niini ang mga lumulupyo nga ma-track o masundan ang status sa ilang reklamo sa real time.
Giduso ni City Councilor Edgardo “Jaypee” Labella, chairman sa Committee on Information and Communications Technology (ICT), ang maong lakang.
Matod niya, kinahanglan nang modernuhon ang frontline services sa siyudad aron dungan kini sa mga digital initiatives sama sa ePayment Ordinance.
Ubos kini sa 2025 budget sa Office of the Mayor. Deretso kining mopasa sa mga reklamo ngadto sa hingtungdan nga mga departamento ug mo-monitor sa response time aron maseguro nga giatiman kini dayon. Makadawat ang mga tiggamit og digital ticket number para sa matag report.
Mahimo kining ma-access pinaagi sa website, mobile devices, ug chatbot sama sa Facebook Messenger 24/7.
Kini cloud-based ug makadawat og kapin sa 100,000 ka tiggamit sa dungan nga higayon.
Ang implementasyon molungtad og 24 ka semana.
Ang sistema gitumong sab aron mas mapalig-on ang pagsunod sa Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act nga nagmando og paspas ug transparent nga serbisyo sa gobiyerno.
Ang CAC ikonektar sab sa laing P5.3-million nga upgrade sa Cebu City Government web portal. Ang maong web portal mao ang magsilbing online gateway sa impormasyon ug mga e-services sa siyudad. / EHP