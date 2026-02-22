Digital TV, radyo naghiusa alang sa mas kusog nga pagsibya

Pormal nga gipirmahan ang joint venture agreement tali sa Dot.TV ug Radio DYCM niadtong Sabado, Pebrero 21, 2026, nga nagtimaan og dakong lakang sa pagpalig-on sa serbisyo sa pagsibya sa Sugbo.
Ang Dot.TV, unang hingpit nga digital nga estasyon sa telebisyon gawas sa Manila, nakigtambayayong sa DYCM 1152 KHz AM ug DYCM 100.5 FM sa Bogo City, nga parehong kabahin sa DYCM network. Ang pagpirma gipangulohan nila Maia Martinez ug Cebu Provincial Board Member Celestino “Tining” Martinez III, mga tag-iya sa Radio DYCM, uban ni Juniño Padilla, Chairman ug CEO sa Dot.TV.
Tumong sa kolaborasyon ang pagpalambo sa news ug public affairs programs ug pagpalapad sa ilang maabot pinaagi sa radyo ug digital nga plataporma aron mas mapauswag ang serbisyo sa Cebu ug kasikbit nga mga lugar.
Si Padilla naghan-ay og mga programa nga pangunahan sa mga beteranong magsisibya lakip si Roger Vallena, kanhi editor-in-chief sa Sunstar Superbalita Cebu. Apil sab sa mga anchor sila si Rene Borromeo, Sam Costanilla, Alan Luigi Flores, Emie Mates, Brgy. Captain Jerome Lim, Jun Caña, Efren Lonzon, Rey Pasaporte, ug Arnel Bacalan. Si Rey Baguio ang station manager samtang si Mates ang news director. / PR