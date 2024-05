DILG: Bamban mayor hukasan sa police power

Ang National Police Commission (Napolcom) gikatakdang moluwat og kamanduan sa pagtangtang kang Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa iyang gahom sa kapulisan, matod pa ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr.

Sa press conference sa Camp Crame, si Abalos niingon nga iyang gimandoan ang Napolcom sa pagpahigayon og proceeding alang sa pag-withdraw sa kontrol ug superbisyon ni Guo sa Bamban, Tarlac police.

“Local officials have supervision over the police, so ang gagawin namin ngayon I have instructed the Napolcom to initiate proceedings for the withdrawal of the mayor’s deputization. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng imbestigasyon na ito with sufficient grounds, we would withdraw the deputization of Mayor Guo as the consequences of the privileges attached dito are revoked immediately, including its control and supervision of its local police,” matod niya.

Si Philippine National Police (PNP) Public Information Office (PIO) chief Colonel Jean Fajardo niingon nga ang Napolcom nagpaabot sa pormal nga pag-aprubar alang sa pagpatuman sa maong kamanduan, nga epektibo dayon.

Matod ni Abalos nga ilang girekomendar usab ngadto sa Office of the Ombudsman ang pagsuspenso kang Guo tungod sa grave misconduct ug negligence of duty kalabot sa giingong kalambigitan niini sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo), human trafficking ug surveillance.

Matod niya nga ang ilang rekomendasyon gitumong aron mapugngan si Guo nga maimpluwensyahan ang nagpadayon nga imbestigasyon sa DILG ug uban pang mga ahensya sa gobyerno.

Gitataw ni Abalos nga walay gahom ang DILG sa pagsuspenso o pagpalagpot sa bisan kinsang napili nga lokal nga opisyal.

Matod niya nga mopasaka sila og pormal nga reklamo batok kang Guo kon sila hangyuon sa Office of the Ombudsman.

Si Guo gisalang sa init nga tubig tungod sa iyang giingong mga kalambigitan sa gi-raid nga Pogo hub, ang Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI), nga malabay ra og bato gikan sa Municipal Hall sa Bamban, Tarlac niadtong Marso 2024.

Siya gigaling atol sa imbestigasyon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nga gipangulohan ni Senador Risa Hontiveros nga nagpakita og dokumentaryo nga ebidensya nga naglambigit kang Guo sa mga operasyon sa ZYTI, nga gi-raid tungod sa mga alegasyon sa human trafficking, ug uban pang ilegal mga kalihukan.

Nasakmit gikan sa ZYTI ang daghang luho nga mga sakyanan ug dagkong kantidad sa kuwarta nga gitago sulod sa mga security vault, ug uban pa.

Na-rescue atol sa mga operasyon ang 800 ka mga empleyado, lakip ang dul-an sa 500 ka mga langyaw, diin 427 niini mga Chinese national./TPM, SunStar Philippines