DILG: Discaya dili hulga sa seguridad

Walay bisan unsang hulga sa seguridad nga namonitor batok sa kontraktor nga si Cezarah Rowena “Sarah” Discaya, matod sa usa ka opisyal sa Department of the Interior and Local Government (DILG) niadtong Biyernes.
“There’s no worry about any security risks. Interior Secretary (Jonvic) Remulla, he’s been in close coordination with Secretary of Justice (Frederrick) Vida about all of these arrests. They’ve made clear that the legal procedures will be followed. We’re very confident about the security of the jail facilities,” matod pa sa DILG Public Affairs Undersecretary Donnie Puno sa dihang nahinabi sa mga reporter sa Quezon City.
Sa sayo pa, si Remulla, niseguro sa publiko nga walay hulga batok kang Discaya human sa iyang boluntaryong pagsurender ug iyang gilantaw nga nagpabilin nga tin-aw ang katuyoan sa gobiyerno nga maseguro ang kahapsay sa publiko ug ang hustong pagdumala sa tanang legal nga proseso.
Iyang gidugang nga ang DILG, National Bureau of Investigation, ug Philippine National Police anaa sa hingpit nga koordinasyon ug nga wala gayud giisip sa mga awtoridad nga si Discaya maghatag og hulga.
Sa tubag sa mga pangutana nga ang pagsurender ni Discaya kabahin sa legal nga estratehiya, gitataw ni Remulla nga “the case will be decided in the courts.”
Giawhag sab niya ang uban nga adunay mga pending nga kaso nga makigtambayayong sa mga awtoridad kay ang pagsurender mas maayong lakang imbes nga molikay, ug nagpakita kini sa pagtahod sa balaod.
BATO
Sa laing bahin, si Puno niingon nga ang DILG nakigtambayayong na sa lokal nga mga awtoridad aron subayon ang nahimutangan ni Senator Ronald “Bato” Dela Rosa taliwala sa mga report nga adunay International Criminal Court (ICC) warrant batok kaniya.
“In light of reports that an ICC warrant is forthcoming, we just want to be steps ahead, and we just want to make sure that we know where Senator Dela Rosa is since he has not been seen in the Senate for some weeks now,” dugang ni Puno. / PNA