DILG konsultahon sa managlahing workweek schedule sa City Hall

Giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka mosyon nga nagpaabot og legal nga opinyon gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) kalabot sa magkalahing workweek schedule nga gipatuman karon sa executive ug legislative department sa City Hall.
Kini nga lakang nahimo human nipaabot sa iyang privilege speech si Konsehal Pastor Alcover Jr. niadtong Martes, Mayo 26, 2026, diin iyang gipadayag ang kabalaka sa kalibog sa operasyon tungod sa magkalahing kamanduan nga giluwatan ni Mayor Nestor Archival ug Bise Mayor Tomas Osmeña.
Una niini, gilibkas ni Archival ang compressed four-day workweek arrangement alang sa executive department, ug gipabalik ang mga opisina ngadto sa naandan nga lima ka adlaw nga schedule.
Apan ang legislative department sa ubos ni Osmeña nagpadayon sa pagpatuman sa four-day compressed workweek gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6:30 sa gabii, Lunes hangtod Huwebes, samtang sirado sab ang mga buhatan sa legislative matag Biyernes.
Matod ni Alcover, ang magkalahing schedule nakahatag og kalibog sa publiko nga nangayo og serbisyo sa gobiyerno.
Iyang gipasabot nga ang mga buhatan sa legislative dili na epektibong maka-coordinate sa mga executive office lapas sa alas 5 sa hapon tungod kay ang mga empleyado sa executive nagsunod na man sa regular nga office hours.
Sa samang bahin, ang mga empleyado sa executive nga nanginahanglan og pag-aprobar o mga dokumento gikan sa legislative matag Biyernes dili na makapahigayon og transaksyon tungod kay sirado man ang legislative department.
Gikuwestiyon sab ni Alcover ang pagkamatinud-anon sa rason sa siyudad bahin sa energy conservation.
Iyang namatikdan nga samtang ang legislative department nagpadayon sa compressed workweek aron magdaginot og kuryente, ang siyudad dungan sab nga nagpatuman sa 24/7 nga “Mayor of the Night” government service hub didto sa Cebu IT Park.
Gidepensahan ni Osmeña ang upat ka adlaw nga schedule, ug matod niya, ang mga gimbuhaton sa legislative dili mga frontline nga serbisyo ug ang mga miyembro sa konseho mahimong mogamit sa adlawng Biyernes aron makagahin og dugang oras sa mga barangay.
Gisalikway sab niya ang mga pasangil nga wala nag-una sa serbisyo publiko ang legislative department ug iyang gipasigarbo ang 24/7 nga opisina sa “Mayor of the Night” sa siyudad.
Gipasabot sab ni Konsehal Sisinio Andales nga ang mga empleyado sa legislative nagsubay gihapon sa gikinahanglan sa Civil Service Commission nga 40-hour workweek bisan pa man sa compressed schedule. / CAV