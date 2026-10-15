DILG mi-turn over sa 45 ka motor sa kapulisan sa Cebu

Adunay 45 ka bag-ong motorsiklo ang gi-turn over sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ngadto sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo ug Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Oktubre 15, 2026, sa Cebu Provincial Capitol Grounds.
Nangulo sa turnover ceremony si DILG Secretary Juanito Victor “Jonvic” Remulla, uban ni Philippine National Police (PNP) Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr.
Ang 45 ka motorsiklo mga Honda PCX 160cc nga adunay built-in nga two-way handheld radio.
Sa maong gidaghanon, 30 ka unit ang gigahin alang sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga gidawat ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ug Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Ang nahibili’ng 15 ka unit alang sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga gidawat ni Police Colonel Ricky Sumalde ug Cebu City Mayor Nestor Archival.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, tigpamaba sa Police Regional Office (PRO) 7, gamiton ang mga motorsiklo sa mga police station alang sa pagpatrolya ug pagresponde sa mga emerhensiya isip kabahin sa Unified 911 Program sa DILG.
“Mas mapadali na lang unya ang response time. For example, sa Cebu City, traffic kaayo ang lugar nato, mapadali ang pagresponde sa mga nagkinahanglan og tabang sa kapulisan, considering nga ang motor dali ra sad makalusot kompara sa atong mga patrol car,” matod ni Aliser.
Gawas sa mga urban area, dako sab kini nga tabang sa mga police station sa nagkadaiyang lungsod sa Probinsiya sa Sugbo, ilabi na sa pagpatrolya sa mga bukirang barangay nga lisod maagian sa mga sakyanan. / AYB