DILG milusad sa Unified 911 sa Sugbo

Opisyal nga gilusad sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang labing unang Regional Command Center-System isip kabahin sa bag-ong Unified 911 initiative sa Cebu City niadtong Oktubre 25, 2025.
Sa pakigtambayayong sa ubang mga ahensya, ang DILG pormal nga nagpaila sa modernisadong bersyon sa Unified 911 sa National Command Center (NCC).
Tukoron ang mga Regional ug Satellite Command Centers sa tibuok nasod subay sa tumong sa Unified 911 nga mahimong mas language-sensitive ug inclusive.
Ang unang Regional Command Center nga natukod sa Cebu City, nagrepresentar sa usa ka dakong lakang sa pagpalambo sa abilidad sa gobiyerno paghatag og tukma sa panahon, coordinated, ug life-saving nga serbisyo sa emerhensya. Ang Kalihim sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Jonvic Remulla ug Gobernador sa Pamela Baricuatro maoy nangulo sa ribbon-cutting alang sa unang Unified 911 Visayas Region Command Center niadtong Oktubre 25.
Nanambong sab ang mga mayor sa Probinsya sa Sugbo, Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP) ug uban pang ahensya. / ANV, Bryce Ken Abellon, USJ-R intern