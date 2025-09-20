DILG mimando sa mga LGU mangandam sa Bagyong Nando

Gimandoan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) niadtong Sabado ang mga local government units (LGUs) sa mga dapit nga posibleng maigo sa Bagyong Nando nga mohimo og preemptive o mandatory evacuation sa mga residente.
Kini ilabina niadtong anaa sa mga baybayon, lupa nga dapit, ug mga dapit nga dali mahitabo ang landslide.
Sa usa ka news release, kini nga mando nagsuporta sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. alang sa proactive ug hiniusang disaster response aron mapalig-on ang komunidad ug luwason ang mga kinabuhi.
Gipahibawo ang mga LGU sa apektadong mga dapit nga higpit nga ipatuman ang no-sail policy ug liquor ban aron masiguro ang kaluwasan ug kahusay sa publiko panahon sa mga operasyon sa emerhensya.
Gidid-an ang gagmayng pangisda ug pagbiyahe sa dagat hangtod nga moarang-arang ang kahimtang.
Gimanduan ang mga LGU nga andamon ang mga evacuation centers nga adunay igong kuryente, suplay, ug humanitarian assistance para sa mga pamilyang nabakwit, apil na ang mga mangingisda nga apektado sa no-sail policy.
Giawhag sa DILG ang padayon nga pag-monitor sa mga update sa panahon, pagpangandam sa mga health units ug response teams, ug paglimpyo sa mga agianan sa tubig aron malikayan ang dugang peligro.
Gimanduan usab ang pag-inspeksyon sa mga quarry ug mining sites, ingon man ang pag-assess sa kalig-on sa dam isip mga panagana.
Gipahinumdom sa DILG nga kinahanglan ang publiko nga magpabiling alerto, makig-alayon sa mga awtoridad, ug mosunod sa mga pahimangno sa lokal.
Sumala sa state weather bureau nga PAGASA, ang Nando mahimong usa ka super typhoon sa Lunes sa dili pa moagi duol sa Batanes-Babuyan Islands.
Giisa ang mga storm surge warnings sa mga baybayon sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur ug Cagayan. / PNA