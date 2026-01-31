DILG mimando’ng ipatuman, “Anti-Epal” policy sa nasod

Gimanduan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang hugot nga pagpatuman sa “Anti-Epal” policy sa tibuok Pilipinas.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Sabado, gikutlo sa DILG ang ilang Memorandum Circular No. 2026-006, diin gimanduan ang tanang opisyal sa probinsya, dakbayan, lungsod, ug barangay—apil na ang mga opisina sa DILG ug ang mga kaubang ahensya niini—nga sigurohon nga “walay ngalan, hulagway, logo, initials, color motif, slogan, o bisan unsang simbolo sa usa ka public official ang makita sa mga karatula sa proyekto (signages), markers, tarpaulins, ug uban pang susamang materyales nga gipundohan sa kwarta sa katawhan.”
Gikutlo usab sa maong Circular ang prinsipyo sa 1987 Constitution nga ang “public office is a public trust,” ang Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ug empleyado sa gobyerno, ug ang mga lagda sa Commission on Audit (COA) nga nag-ila niining mga personal nga display isip dili kinahanglanon nga gasto.
Dugang sa DILG, ang 2026 General Appropriations Act nagsuporta usab niini nga lakang, diin klaro nga gidili ang pagbutang og mga ngalan ug hulagway sa mga opisyal sa mga proyekto nga gipondohan sa gobiyerno.
“All concerned officials and employees are directed to cause the immediate removal and correction of non-compliant materials. Heads of offices are accountable for full and prompt compliance, as well as for cascading the directive to all units under their supervision,” matod sa ahensya.
Sumala sa DILG, kini nagsubay usab sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga huptang gawasnon ang mga proyekto sa gobiyerno gikan sa “political self-promotion” ug “personality branding.” Gidasig usab nila ang mga lungsoranon sa pagreport sa bisan unsang kalapasan sa Anti-Epal policy.
“Public funds are for public service. Not for personal publicity,” suma sa DILG . / PR-DILG Philippines