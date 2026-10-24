DILG mitanyag P50M sa pagsikop ni Bato

Nagtanyag ang Department of the Interior and Local Government (DILG) og P50 milyunes nga ganti alang sa impormasyon nga makatabang sa pagdakop kang Senator Ronald “Bato” dela Rosa.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Oktubre 23, 2026, gibutyag ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga gihatagan na sa gobiyerno og tanang respeto ug courtesy ang senador apan “he has shown nothing but cowardice by going into and remaining in hiding.”
Una nang gipahayag ni Remulla nga nakig-estorya sila sa usa ka “powerful group” nga nanalipod ug nagtago kang dela Rosa. Matod niya, daghang armadong tawo ang maong grupo ug mahimong moresulta sa pag-ula sa dugo kon pugson ang pagdakop.
Sigon ni Remulla, ang pundo kuhaon gikan sa intelligence funds sa DILG ug sa Philippine National Police (PNP).
Pagahimuon sab ang usa ka task force sa pagpangulo ni PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Wilson Lopez nga adunay bugtong tahas nga pangitaon ug dakpon si dela Rosa.
Sa laing bahin, gihatagan ni PNP chief General Jose Melencio Nartatez Jr. og usa ka semana nga ultimatum si dela Rosa aron moboluntaryo sa pagsurender.
Si dela Rosa gitudlo nga co-perpetrator sa napriso nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa giingong paghimo og crime against humanity of murder sa pagpatuman sa gubat batok sa ilegal nga drugas.
Giingong gihimo ang maong krimen sukad sa Hulyo 3, 2016, ug sa katapusan sa Abril 2018, diin ang mga gidudahang kriminal, ilabi na kadtong gitudlo nga may kalabutan sa paggamit, pagbaligya o paghimo og drugas, ang gipangpatay.
Gitumbok sa korte ang mga nahimong posisyon ni dela Rosa sa nasod, sama sa pagkahepe sa Davao Region Police Office, pangulo sa PNP Intelligence Group, ug labaw sa tanan, chief sa PNP ug director general sa Bureau of Corrections.
Human sa halos unom ka bulan nga pagkawala sa Senado tungod sa mga balitang adunay International Criminal Court (ICC) arrest warrant batok kaniya, nagpakita si Dela Rosa niadtong Mayo 11 atol sa coup nga nitangtang kang Senate President Vicente “Tito” Sotto III.
Dunay gubot ug kaguliyang nga nahitabo sa pag-abot ni dela Rosa sa Senado sa dihang giingong gibabagan siya sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) nga makasulod sa hall, nga niresulta sa ginukdanay sa hagdanan.
Nitunga sab si kanhi Senator Antonio Trillanes IV sa Senado uban ang mga sakop sa NBI nga nagdala og giingong ICC warrant. /TPM/SunStar Philippines