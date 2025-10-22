DILG mosusi sa kasilyas sa Pinamungajan

Bisitahon sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu Provincial Office ang public toilet sa Lungsod sa Pinamungajan nga nagkantidad og P1.153 milyunes unya sa Martes, Oktubre 28, 2025.

Si DILG Cebu Provincial Director Dr. Jesus Robel T. Sastrillo Jr. nagkanayon nga ang proyekto nga gipundohan ubos sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund (SGLGIF) dili unta magsugod hangtod nadawat ang opisyal nga Notice to Implement (NTI) niadtong Oktubre 6, 2025. Apan nakurat sila nga duna nay konstruksyon bisan sa wala pa kini.

“So, nahibong na lang mi nga naa nay project nga supposedly from the start the project should be implemented upon the receipt of the notice to implement,” matod ni Sastrillo kinsa mopadala og mga inhenyero aron susihon ang pagsunod sa SGLG guidelines.

Samtang si Gobernador Pamela Baricuatro nipadayag sa iyang kabalaka human ang nakalista nga kontraktor nitug-an kaniya nga ang iyang lisensya gigamit ra ug “lain nga tawo” ang nagtukod sa proyekto.

“Ang contractor was here, he personally told us nga gigamit ra iyang lisensya, it was somebody else who constructed the place,” matod ni Baricuatro.

Ang gobernador nga nakugang sa P1.153 milyon nga presyo sa public toilet sa Barangay Tajao Public Beach, nanawagan sa DILG nga susihon kon gisunod ba ang husto nga proseso. /