DILG nibarog sa reward, manhunt batok Quiboloy

Hugot ang baroganan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa pagtanyag og cash reward ug pagpahigayon og mga operasyon alang sa pagkasikop sa pugante nga Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa usa ka pahayag niadtong Miyerkules, Agusto 21, gisubli sa DILG ang ilang pasalig sa pagpatunhay sa hustisya alang sa kababayen-an ug kabataan.

"The DILG continues with its advocacy and commitment to uphold justice and protect the rights of women and children, ensuring that the vulnerable are defended and justice is served," sumala sa pamahayag sa DILG.

Namatikdan sa DILG nga ang pagpatuman sa mga warrant of arrest ug ang tanyag sa pribadong sektor nga P10 milyones nga cash reward gikinahanglan aron mapugos ang akusado, si Pastor Apollo Quiboloy, sa pag-atubang sa mga seryosong kaso sa sexual abuse ug exploitation sa mga menor de edad.

Si Quiboloy adunay standing warrant of arrest alang sa human trafficking ug child and sexual abuse kalabot sa mga reklamo nga gisang-at sa mga kanhi sakop sa relihiyusong grupo.

Ang iyang kaubang akusado nga giilang sila si Crisente, Paulene, ug Ingrid Canada, Sylvia Cemañes, ug Jackielyn Roy, adunay P1 milyon nga reward sa ilang pagkasikop.

Si Paulene nasikop sa iyang pinuy-anan sa Davao City niadtong Hulyo.

Lima ka propyedad nga iya ni Quiboloy ang gibisita sa kapulisan sama sa KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City, Prayer Mountain sa Tamayong, Glory Mountain sa Purok 6, QSands Baptsmal Resort sa Samal, ug Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani apan napakyas sila sa pagpangita ug pagdakop niini.

Ang KOJC niingon nga ang pamaagi sa PNP sa pagdakop sa pugante nga magwawali supak sa balaod ug supak sa konstitusyon.

Gikwestiyon usab niini ang reward nga gipasaka sa pribadong sektor sa pagkasikop nila ni Quiboloy ug kauban niyang mga akusado.

Sa sayo pa, ang Department of Justice niingon nga wala silay nakitang daotan sa pagtanyag og reward sa pagkasikop ni Quiboloy.

“Sinabi namin na legal ang pag-alok ng pabuya or reward sa mga indibidwal na makakabigay ng impormasyon na makakatungo sa arrest ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector,” matod ni DOJ Undersecretary Nicholas Ty sa Senate hearing niadtong Martes, Agusto 20.

Si Ty miingon nga ang mga balaod sama sa National Internal Revenue Code, Customs Modernization and Tariff Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act, ug Anti-Terrorism Act nagsuporta usab sa pagtanyag og mga ganti alang sa impormasyon bahin sa usa ka indibidwal nga adunay outstanding warrant of arrest. / TPM / SunStar Philippines