DILG: Ombudsman mipatuman sa dismissal ni Michael Rama

Giklaro sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga gipatuman ang pagbutang kang Raymond Alvin Garcia isip Mayor sa Dakbayan sa Sugbo human ang dismissal order alang kang Mayor Michael Rama.

Sa pamahayag ni DILG Secretary Juanito Victor “Jonvic” Remulla miingon kini nga "after verifying that the Decision had been implemented, the Department, through the Regional Director, facilitated the assumption to office of the vice mayor."

Kini human namasangil ang anak sa dismissed mayor nga si Mikel sa interview niadtong Huwebes nga daw nanapaw si DILG Central Visayas Director Leocadio Trovela sa iyang katungod nga modeklarar nga bakante ang pwesto sa mayor nga base sa iyang pamahayag, ang Presidente lamang o ang DILG Secretary ang aduna’y katungod nga mihimo niini.

Matod ni Remulla nga gipatuman sa Ombudsman ang desisyon sa dismissal niadtong Septiyembre.

Ang kopya sa implementation order mikatap sa social media nga nagpakita nga niadtong Oktubre 2, 2024, si Deputy Ombudsman for Moleo (Military and Other Law Enforcement Offices) Jose Balmeo Jr. mimando kang Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas nga ipatuman dayon ang dismissal ni Rama.

Matod ni Remulla nga dili tanang mga desisyon sa Ombudsman kay ipatuman sa DILG tungod kay ang Ombudsman mismo aduna’y katungod ug pagbuot sa pagpatuman sa mga desisyon niini, nga mao ang nahitabo sa kaso ni Rama.

"In other words, the fact that the Department is not privy to the implementation of the Decision dated Sept. 9, 2024 does not automatically mean that said Decision was not implemented," matod ni Remulla.

Ang kaalyado ni Rama ug City Councilor nga si Jocelyn Pesquera gibarugan nga daw wala nadawat sa dismissed mayor ang notisya sa termination niini gikan sa Office of the Ombudsman. "So, there was no vacancy in the office of the mayor,” matod niini.

Matod niini nga anaa’y mga kaso nga ang DILG mao ang nipatuman sa suspension or dismissal order sa Ombudsman, susama sa kaso ni Inayawan Barangay Captain Kirk Repollo.

Dugang ni Pesquera nga nakadawat si Repollo og memorandum gikan sa DILG kabahin sa pagpatuman sa desisyon sa Ombudsman.

Apan, si Pesquera niingon nga sa kaso ni Rama, ang DILG categorical sa pag-ingon nga wala nila gipatuman ang desisyon sa Ombudsman.

Sa habig usab ni City Councilor Pastor Alcover Jr., kinsa kaalyado ni Garcia, miingon pinaagi ang Facebook nga undangon na sa kampo ni Rama ang pagpangilad sa publiko.

"Klaro kaayo ang pangilad sa kampo ni Rama! Undanga na intawon ang sige ninyo paglibog sa katawhan,” tipik sa post ni Alcover.

Gihulagway usab ni Alcover nga ang kampo ni Rama misunod sa propaganda sa German politician nga si Adolf Hitler.

"Ang bakak sige balik-balikon, mahimo na lang og ti­nuod.”

Ang legal team ni Rama pabilin nga gibarugan nga wala sila opisyal nga nakadawat o na-serve ang dismissal order sa Ombudsman bisan paman sa mga kopya a maong desisyon nga mikatap online. / JPS