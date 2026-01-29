DILG wa manginlabot sa pagpanghatag og awards

Giklaro sa Department of Interior and Local Government (DILG) Cebu Province nga wala silay kalabutan sa nikatap nga hulagway diha sa social media nga naghatag og awards sa giingong mga napili nga best performing Vice Mayors sa Lalawigan sa Sugbo sa 2025.
Diha sa giluwatang pamahayag sa DILG Province, gipasabot niini nga ang buhatan regular nga nihimo sa performance assessments sa matag Local Government Unit (LGU), lakip ang barangay isip kabahin sa pagseguro sa maayong pagdumala sa pangagamhanan sa matag lokalidad.
Subay sa matag assessment sa buhatan, adunay katumbas nga award ug incentives nga ihatag ngadto sa local nga kagamhanan isip pagtimbaya sa ‘exemplary institutional performance and compliance with established standards.’
Matod sa buhatan, makuti ang himuong official assessments ug kalakip niini ang 12 ka mga opisyal nga awards.
Lakip niini ang Seal of Good Local Governance (SGLG), Good Financial Housekeeping (GFH), Anti-Drug Abuse Council (ADAC) Functionality Audit, Peace and Order Council (POC) Functionality Audit, Local Legislative Award (LLA), Seal of Child-Friendly Local Governance (SCFLG), Local Council for the Protection of Children (LCPC) Functionality Audit, Local Council on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children Functionality Audit, Subaybayan Award, Seal of Good Local Governance for Barangays (SGLGB), Lupong Tagapamayapa Incentives Award (LTIA) ug Bansiwag Awards for LGUs.
Gawas sa mga nalatid, wala nay lain pa’ng award nga ihatag.
Subay sa nasayran, adunay moabot sa 27 sa kinatibuk-ang 51 ka mga Bise Mayor sa Probinsiya sa Sugbo ang gitimbaya isip Best Performing VM’s tungod sa ilang Local Legislation, Community Engagement, ug Service Excellence sa 2025.
Ubay-ubay sa mga napili ang nalipay apan pipila sab ang natingala, sama ni Borbon Mayor Nico Dotillos nga nahibulong nganong adunay siyay award. Gawas kaniya, nipadayag sab sa social media sa samang pagbati si Argao Vice Mayor Orvi Ortega.
Ang maong award gikan sa usa ka social media page nga ginganlan og Transparency Good Governance and Accountability Advocates. / ANV