DILG: Way na-missing atol sa linog

Gikompirmar sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga walay na-report nga na-missing nga mga residnte base sa datos sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga gipagawas niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025, subay sa linog nga nahitabo niadtong Septiyembre 30.
Si Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr., DILG Cebu Province Director, niingon nga ang tulo ka tawo gikan sa Bogo City nga wala makontak human sa linog gipangita tungod kay usa ka paryente nga nagpuyo sa France nangayo og tabang sa French Consulate human dili makontak ang iyang kaliwat.
Gipadala ang maong hangyo ngadto sa mga field officer nga nadestino sa Bogo City.
Gitaho nga kining tulo ka tawo wala maapil sa casualty report ug wala marehistro nga residente sa bisan asang barangay.
Kining mga tawhana wa’y record sa Registered Barangay Inhabitants (RBI).
Ang DILG nipasabot nga kinahanglan nga susihon una ang gidaghanon sa mga namatay ug nawala sa dili pa kini ipagawas aron malikayan ang panagsumpaki sa casualty numbers.
Ang DILG dunay kontrol sa nasusing gidaghanon sa mga nangamatay.
Gikutlo ang Republic Act 10112 nga nag-ingon nga ang DILG ang dunay katungod sa pagsabwag sa mga impormasyon ngadto sa lokal nga kagamhanan.
Kining impormasyon kabahin sa tulo ka tawo nga wala masusi ang kagikan gikan sa usa ka Situational Report nga gikan sa Joint Operation Command Center sa Bogo City. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern.