Dili angay itandi sa usa'g usa

Hapit sa kinatibuk-an nilang panag-uban sa Boston Cel­tics sa National Basketball Association (NBA), adunay panagtandi tali nila ni Jayson Tatum ug Jaylen Brown.

Pareho silang gikuha sa Celtics isip No. 3 overall picks sa duha ka sunodsunod nga katuigan.

Pareho ang ilang abilidad – makapaukyab ug dekalidad nga wing players nga adunay kapasidad nga makapuntos bisan asa nga dapit sa korte.

Pareho silang da­ko og natampo sa pagtaak sa Celtics sa NBA Finals sulod sa duha ka mga higayon sa miaging tu­lo ka seasons.

Sa miaging offseason, si Brown nahimong labing unang magduduwa nga nahatagan og $300 million nga kontrata ug gilaumang mosunod si Tatum sa umaabot nga offseason.

Gitawag sa Celtics ang ilang duha ka All-Stars nga “The Jays.”

Aduna sab debate nganong si Brown ang napiling Eastern Conference Finals MVP sa kasamtangang season ug dili si Tatum.

Alang ni coach Joe Mazzula, dili makiangayon nga itandi sila si Tatum ug Brown sa usa’g usa.

“I think it’s unfair to both of them,” matod ni Mazzulla. “They’re, like, two completely different people. They’re two completely different players.”

Hinuon, gipadayag sa The Jays nga wala kini hatagi og gibug-aton kining maong isyu ug mas nagtutok sila nga mahatag nila sa Celtics ang ika-18 niini nga kampyunato.

Alang nila ni Tatum ug Brown, mas andam sila ning higayuna nga molangkat sa kampyunato.

“Obviously, we’ve been there before, we came up short,” matod ni Tatum. “You don’t always get a second chance, so really just looking at it as a se­cond chance and trying to simplify things as much as we can.”

Sa pagpangulo nila ni Ta­tum ug Brown, ang Celtics nakasulod sa NBA Finals niadtong 2022 apan gipakyas sila sa Golden State Warriors sa series, 4-2.

Nakaabot sa East finals series ang Celtics sa miaging tuig apan gitiklo sila sa Miami Heat, 4-3. / AP