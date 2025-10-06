Dili maayo og performance hinungdan enforcer gitaktak

Giklaro sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga ang pagkatangtang sa usa sa ilang kanhi traffic personnel tungod kini sa dili maayong performance ug dili tungod sa pagkapakyas sa pagkab-ot sa giingong “quota.”
Kini nahitabo human nigawas ang mga taho nga ang kanhi enforcer nagdaob sa iyang uniporme sa CCTO tungod kay gitaktak siya sa serbisyo kay wala makaabot sa gikinahanglang gidaghanon sa mga dakop.
Gilimod ni Raquel Arce, hepe sa CCTO, nga ang ilang opisina nagpahamtang og bisan unsang quota system alang sa ilang mga enforcer.
Iyang gipasabot nga ilang giobserbahan mao ang Performance Target Evaluation nga kabahin sa ilang Individual Performance Commitment and Review (IPCR).
“Walay quota nga gipangayo sa mga enforcer. Ang giingon nilang ‘quota’ dili gikan sa CCTO. Ang among gibasehan mao ang performance target evaluation sa ilang IPCR,” matod ni Arce.
Gipasabot ni Arce nga isip mga traffic enforcer, natural lang nga ang pag-isyu og citation tickets apil sa ilang performance assessment o target tungod kay kabahin gyud kini sa ilang trabaho.
Giklaro niya nga dili lang ang pagpanakop ang basehan sa evaluation tungod kay apil usab nga gikonsiderar ang pagdumala ug pagkontrolar sa ilang lugar nga giasayn.
Matod ni Arce, samtang kadaghanan sa mga traffic personnel nakaisyu og dili moubos sa 100 ka citation tickets sulod sa tulo ka bulan, ang natangtang nga empleyado nakaisyu lang og 12.
Iyang giklaro nga dili lang ang ubos nga gidaghanon ang hinungdan sa dili pag-renew sa iyang kontrata, kondili kini usa ka kinatibuk-ang pagpakita sa dili maayo niyang work ethics ug luya nga performance sa pagdumala sa iyang area of responsibility.
Gipasabot ni Arce nga ang ilang opisina nagpabilin sa pagkapatas sa ilang proseso sa evaluation ug nga ang mga desisyon sa renewal gibase sa masukod nga performance indicators ug dili sa mga quota. / CAV