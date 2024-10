Dili makaduwa og 3 ka semana

Gituohang molanat og labing minos tulo ka semana una pa makabalik og duwa ang pambatong forward sa Toronto Raptors nga si Scottie Barnes sa 2024-25 National Basketball Association (NBA).

Kini gumikan kay magpaalim pa siya sa iyang angol sa tuong mata (orbital fracture), nga iyang nasinati atol sa pilde sa Raptors batok sa Denver Nuggets niadtong Martes, Oktubre 29, 2024 (PH time).

“I feel bad for Scottie because has put a lot of work in and he was just starting to find the rhythm and he was playing really well,” matod ni Raptors caoch Darko Rajakovic. / Gikan sa AP