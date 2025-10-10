Dili makasugod season si LeBron

Na-diagnose si Los Angels Lakers superstar LeBron James og sciatica sa tuong bahin sa iyang lubot ug kinahanglan pa susihon pagbalik ang iyang kondisyon human sa tulo ngadto sa upat ka mga semana.
Niini, dili makaduwa ang four-time MVP sa season opener sa Lakers batok sa Golden State Warriors sa 2025-2026 National Basketball Association (NBA) karong Oktubre 22 (PH time).
Si James, 40, wala pa nakaapil sa kasamtangang training camp sa Lakers gumikan kay nakasinati kini og glute nerve irritation.
Sa 2025-26 season, moduwa si James sa iyang ika-23 ka mga tuig, nga usa ka rekord sa NBA. /Gikan sa wires