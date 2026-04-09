Dili makiangayong presyo sa lana, imbestigahon sa Senado

Posibleng sugdan ang imbestigasyon sa Senado kon ang lokal nga presyo sa lana mapakyas sa pagpakita sa bag-ong pag-ubos sa presyo sa lana sa tibuok kalibotan, matod ni Senador Sherwin Gatchalian sa Huwebes, Abril 9, 2026, taliwala sa nagkadakong kabalaka bahin sa posibleng dili makiangayon nga presyo sa krudo.
Si Gatchalian kinsa maoy nangulo sa Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (Protect) Committee, nagkanayon nga hugot nga gibantayan sa mga awtoridad ang lihok sa lokal nga presyo sa lana human mabantayi ang pag-ubos sa krudo sa merkado sa kalibotan.
Siya nidugang nga ang kakuwang sa aksiyon mahimong moresulta sa pagsusi sa Kongreso.
“Kapag tumaas ang presyo sa international market, kaagad tumataas dito. Pero kapag bumababa, parang mabagal ang pagbaba. Hindi pwedeng tanggapin lang natin ito,” matod ni Gatchalian sa interbyu sa radyo.
Iyang gihisgutan ang gitawag nga "rocket and feather effect," diin ang presyo paspas kaayong mosaka apan hinay kaayong mokunhod.
Naghatag kini og mga pangutana kon ang mga kompanya sa lana patas ba nga nagpasa sa mga diskwento sa presyo ngadto sa mga konsumidor.
Matod ni Gatchalian, kinahanglan seguruhon sa Department of Energy (DOE) nga ang mga adjustment sa presyo sa lana haom sa dagan sa presyo sa kalibotan ug gidugang niya nga mahimong pahamtangan og silot ang mga kompanya nga mapakyas sa pagtuman niini.
“Kapag hindi bumaba, dapat parusahan. Iimbestigahan namin ito,” ingon niya.
Iyang namatikdan nga bisan og ang presyo sa lana sa kalibotan gikatahong niubos gikan sa kapin sa $110 matag baril ngadto sa mga $93 matag baril tungod sa pagkalma sa tensiyon sa geopolitika, ang epekto niini wala pa hingpit nga mabatyagan sa lokal nga presyo sa mga gasoline station.
Gipasiatab niya ang panginahanglan sa mas estrikto nga pagdumala ubos sa kasamtangang sistema. Iyang gipunting nga ang mga limitasyon sa Oil Deregulation Law nakababag sa katakos sa gobiyerno sa pagsusi sa estruktura sa presyo. Aron masulbad kini, niingon si Gatchalian nga nagpasaka siya og lakang nga nagtumong sa pagpahiuli sa gahom sa gobiyerno sa pagrepaso ug pag-monitor sa mga bahin sa presyo sa lana.
Dugang pa niya, ang deklarasyon sa usa ka national energy emergency naghatag sa ehekutibong sanga og mas lapad nga gahom sa pagpangilabot kon gikinahanglan, lakip na ang mga lakang sa pagseguro sa makiangayon nga presyo sa lokal nga merkado. / PNA