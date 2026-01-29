Dili na makabalik sa 2025-26 season

Nahuman og sayo ang 2025-26 season ni Houston Rockets center Steven Adams sa National Basketball Association (NBA).
Gianunsyo sa Rockets kagahapon, Huwebes, Enero 29, 2026 (PH time), nga gioperahan si Adams sa iyang angol (left ankle) ug dili na kini makabalik pagduwa sa kasamtangang season.
"All went well. Grateful for all your thoughts and prayers," mensahe ni Adams sa iyang Instagram account kabahin sa iyang operasyon.
Si Adams nag-average og 5.8 puntos, 8.6 rebounds sa season. / Gikan sa wires