Dili na mausab ang desisyon ni Fajardo

Giklaro sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo nga dili na mausab ang iyang desisyon nga pagretiro sa Gilas Pilipinas.
Nagkanayon si Fajardo nga ang duwa sa Gilas batok sa Iran sa labing ulahing window sa FIBA 2027 World Cup Basketball Asian Qualifiers maoy katapusan niyang pagrepresentar sa Pilipinas.
Gani giklaro ni Fajardo nga bisan kon gihangyo siya nga moduwa sa bag-ohay lang nahuman nga Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan, mobalibad lang gihapon siya.
“OK na ako sa national team,” matod sa 36-anyos nga produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu.
Ang 9-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) sulod sab sa 13 ka tuig nga nagduwa sa Gilas.
Sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas, si Fajardo nakabira og gold medal sa Asian Games niadtong 2022 ug nakaduwa sa FIBA World Cup sulod sa tulo ka higayon.
Adunay mga hugonhugon nga posibleng hatagan og konsiderasyon ni Fajardo ang pagduwa og balik alang sa nasod sa ikaunom ug katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers gumikan kay ipahigayon man kini sa Sugbo, sa bag-ong SM Seaside Cebu Arena karong Pebrero 2027. /ESL