Dili security escort igo lang miduaw sa ospital

Gidala sa Mandaue City Hall of Justice niadtong Biyernes, Pebrero 13, 2026, ang lima ka mga bouncer alang sa inquest proceedings human sila masikop sa usa ka ospital sa North Reclamation Area.
Samtang nagtuo ang kapulisan nga nagsilbi silang “security escorts” sa hit-and-run suspect nga si Sean Andrew Pajarillo, hugot kining gihimakak sa kampo sa suspek.
Matod ni Atty. Nodger Jude Dalman, usa sa mga defense counsel ni Pajarillo, ang maong mga lalaki dili mga hired security. Gipatin-aw ni Dalman nga ang lima ka mga lalaki mga yanong kaila o family acquaintances lang nga nibisita kang Pajarillo sa ospital.
Giklaro sa abogado nga walay bisan usa ka armas nga nakuha gikan sa iyang mga kliyente sa dihang sila gidakop.
Bisan pa man sa maong katin-awan, gidayon sa Regional Civil Security Unit 7 ug Mandaue City Police Office ang pagdakop sa mga suspek niadtong Huwebes sulod sa cafeteria sa ospital.
Nasayran sa imbestigasyon nga ang maong mga lalaki mga nightclub bouncers ug wala silay mapakitang lisensya isip mga security personnel.
Nagpabilin karon nga detinado ang lima sa Mandaue City Police Station 2. Sila nag-atubang og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 11917 (Private Security Services Industry Act). / EHP