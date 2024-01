Dillinger mihangyo nga di siya botohan alang sa PBA All-Star

Nihangyo si Brgy. Ginebra Gin Kings forward Jared Dillinger sa Filipino basketball fans nga moundang na sa pagboto kaniya alang sa 2024 Philippine Basketball Association (PBA) All-Star Game nga ipahigayon sa Bacolod City.

Gigamit ni Dillinger ang Twitter/X account aron ipakatap ang iyang hangyo human niya nasayran nga posible siyang makakuha og luna sa All-Star Game.

Gipasabot ni Dillinger nga mas daghan pang mga magduduwa ang angay masulod sa All-Star kumpara kaniya.

“The lovely fans have me ranked No. 27 on All-Star voting for this year,” mensahe ni Dillinger. “It’s all over. But stop voting for me. I don’t deserve to be there, let’s be real now.”

Sa inisyal nga resulta, siyam ka mga sakop sa Ginebra ang naa naapil sa All-Star diin sila si Ja­peth Aguilar, Scottie Thompson, Christian Standhardinger, LA Te­norio, ug Jamie Malonzo ang nag-okupar sa top five.