Dimples Romana tua na sa Spain

Nag-post ang BFF ni Bea Alonzo nga si Dimples Romana nga tua na sila sa iyang mister sa Spain.
Gituohan nga niabot sila sa Martes, Mayo 12, 2026. Apan ang pangutana sa mga netizen kon naa ba siya sa Spain alang sa kasal ni Bea o tua siya aron damayan ang broken hearted niyang higala.
Hangtod sa pagsuwat ning balitaa wala pa gihapoy opisyal nga pahayag kon madayon pa ba ang kasal nga gitakda karong adlawa, Mayo 14, 2026, o na-postpone lang?
Apan sa Instagram post niadtong Mother’s Day diin giregalohan ni Bea ang iyang mama og diamond ring, makita nga nagsul-ob sab ang aktres og diamond ring nga timaan nga engaged pa gihapon ang aktres.