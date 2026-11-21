Pagsabot sa mga pulong nga nagtudlo sa dapit ug direksiyon, ang Sinugbuanong Binisaya aduna’y kaadunahan sa mga pulong ug mga lagda nga usahay dili dayon mamatikdan sa ordinaryong panag-istoryahanay sa mga nanggamit niini.
Adunay mga pulong nga daw managsama lamang og kahulogan apan nagkalahi diay sa tukmang gamit, depende sa konteksto, nahimutangan ug direksiyon nga gipunting sa nagsulti.
Maingon niini ang mga pulong nga (dinhi, diri), (diha, didto), ug (ngadto, nganhi). Bisan kanunay natong madungog ug magamit kini, angay gihapon nga atong susihon ang ilang tagsatagsa ka kahulogan ug gimbuhaton aron mas masabtan ang ilang kalainan. Dili lamang kini yano nga paghisgot bahin sa gramatika o ispeling; kabahin kini sa pag-ila, pagpasabot ug pagpreserbar sa katukma ug kaadunahan sa atong kaugalingong pinulongan. (Gitawag kini sila og lokatibong mga pungwayon [locative adverbs]).
Atong sabton sa labing sayon nga paagi.
1. Dinhi – Dapit nga duol sa nagsulti. Ang dinhi nagtumong sa dapit diin nahimutang ang nagsulti o sa dapit nga iyang giisip nga duol kaniya. Mga pananglitan: Dinhi sa balay maghulat ang mga bata. Dinhi dapita ibutang ang imong mga gamit. Nganong mianhi ka dinhi? Ang dinhi nagpunting sa nahimutangan o dapit nga duol sa nagsulti.
2. Diri – Parehas nga duol nga dapit, apan mas kasagarang porma sa panultihon. Ang diri gigamit usab sa pagtumong sa dapit nga nahimutangan sa nagsulti. Sa daghang kahimtang, kapuli kini sa dinhi. Mga pananglitan: Diri lang sa akong tupad lingkod. Diri sa Mandaue daghan og tawo. Maghulat lang ko diri. Unsa may kalainan sa dinhi ug diri? Sa kasagarang Sinugbuanong Binisaya, halos managsama ang ilang kahulogan. Apan nagkalahi ang ilang pagkapamilyar ug ang pagkapili sa mamumulong. Ang diri mas natural nga madungog sa daghang inadlaw-adlaw nga panag-istoryahanay.
3. Didto – Dapit nga layo sa nagsulti. Ang didto nagtumong sa usa ka dapit nga layo sa nagsulti ug kasagaran layo usab sa iyang gikastorya. Mga pananglitan: Didto sa bukid nagpuyo ang akong apohan. Didto ibutang ang lingkuranan. Nakakita ko kaniya didto sa merkado. Ang importante dinhi mao nga ang nahimutangan wala sa duol nga dapit sa nagsulti.
4. Diha/dinha – Dapit nga dili duol sa nagsulti apan dili sab layo sa nagsulti. Maingon tang punga nga tunga-tunga sa Diri/dinhi ug sa didto. Pananglitan. “Diha/dinha” sa tugkaran ibutang ang mga sako sa semento. Ang maong dapit dili kaayo duol sa nagsulti ug dili sab kini layo kaayo sa nagsulti. Busa, ang “diha/dinha” adunay kalainan sa “diri/dinhi” ug sa “didto.”
5. Ngadto/adto – (Una, ang “adto” pang-usahan [singular]; ikaduha, ang “ngadto” pangdaghanan [plural]). Pananglitan. Moadto ko sa dakbayan. Mangadto ta sa dakbayan.
Ikatulo: Direksiyon o padulngan. Lahi og gamay ang ngadto kay dili lamang kini nagtumong sa usa ka dapit. Nagpasabot kini sa direksiyon o padulngan sa paglihok. Mga pananglitan: Miadto siya ngadto sa Cebu City. Dad-a ang mga dokumento ngadto sa opisina. Naglakaw siya ngadto sa baybayon. Ang ngadto nagtuboy sa pangutana nga: Asa padulong? Atong itandi aron mas masabtan. Pulong Pangunang kahulogan Pananglitan Dinhi Duol sa nagsulti Dinhi ko nagpuyo. Diri Duol sa nagsulti Diri ko maghulat. Didto Layo sa nagsulti Didto siya nagpuyo.
Unang gamit sa “ngadto”. Kon ang direksiyon gikan sa nahimutangan sa nagsulti paingon sa layo, gamiton ang “ngadto”. Pananglitan. Mangadto ta sa lungsod karong taodtaod. Ikaduhang gamit sa “ngadto”. Kon ang direksiyon gikan sa usa ka dapit nga layo sa nagsulti paingon sa laing dapit nga layo sab sa nagsulti. Pananglitan. Mangadto sila si Pedro ug Juan sa Manila. Ning pagsultiha, masabot nga ang nahimutangan nila ni Pedro ug Juan layo sa nagsulti, ug nga ang ilang padulngan layo sab sa nagsulti.
6. Nganhi – Sama sa ngadto, nagpasabot usab kini og direksiyon. Ang direksiyon, gikan sa dapit nga layo sa nagsulti paingon sa dapit nga nahimutangan sa nagsulti. Pananglitan. Manganhi ang mga kadagkoan sa lungsod sa atong Sitio. Nanganhi sila sa balay kagahapon. Mao nga mogamit ta usahay sa pulongan (phrase) nga, “ngadto-nganhi” (back-and-forth sa Inenlis pa.
7. Nganha – Dapit nga dili kaayo duol sa nasulti ug dili sab kaayo layo sa nagsulti. Susama kini sa “diha”. Apan ang “nganha” nagkahulogan usab og direksiyon. Pananglitan. Moanha unya ko sa imong opisina. Ning pagkasultiha, masabot nga ang maong dapit dili kaayo duol sa nagsulti ug dili sab kaayo layo sa nagsulti.