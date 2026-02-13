Dinner date misangpot sa pagpanumbag sa polis

Imbes romantikong panihapon, sa prisohan natapos ang usa ka mekaniko human niini gisumbag ang polis nga nibadlong kaniya samtang nakig-away sa iyang kapuyo niadtong Huwebes sa gabii, Pebrero 12, 2026.
Giila ang suspek nga si Joneven Lañas Panon, 25-anyos, lumad nga taga Carcar City apan kasamtangang nagpuyo sa Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa report, nahitabo ang insidente alas 9:10 sa gabii sa usa ka kan-anan og street food sa Banawa.
Naangol sa maong hitabo si Police Chief Master Sgt. Renato Villarosa Berido human maigo sa walang bahin sa iyang apapangig.
Nasayran nga si PCMS Berido nga nagkaon ra sab sa maong dapit, nisuway sa pagpataliwala sa dihang nakita niini ang grabeng panaglalis ni Panon ug sa kapuyo niini nga si Hazel.
Bisan pa man og nagpaila nga polis si Berido, inay mopatuo, gisumbag hinuon kini sa suspek hinungdan nga gipusasan ug gibalhog sa Guadalupe Police Station.
Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, nipadayag sa iyang grabeng pagmahay si Panon.
Giangkon niya nga nakainom siya niadtong higayona ug dala sa garbo ug kaisog sa bino, iyang nasumbagan ang opisyal.
Matod ni Panon, nag-order na unta sila og ngohiong para sa ilang Pre-Valentine’s dinner sa dihang kalit lang nagselos si Hazel.
Kini human naay usa ka maanyag nga kustomer sa shop ni Panon ang nitagad kaniya ug nihagad og lumba sa motor.
Tungod sa selos, nilayas si Hazel hinungdan nga gigukod kini ni Panon hangtod nga nagkakomosyon sila sa dalan, diin nibadlong na ang polis.
Gawas sa pagpangayo og pasaylo sa polis, nagbakho sab nga nangayo og pasaylo si Panon sa iyang kapuyo.
Mag-atubang si Panon og mga kasong Direct Assault (Article 148) ug Resistance and Disobedience to a Person in Authority (Article 151) ubos sa Revised Penal Code. / GPL