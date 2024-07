Dioceses sa NCR miapelar og tabang alangsa mga biktima sa bagyo

Sa pagbangon sa Metro Manila gikan sa kalamidad, daghang mga diyosesis sa National Capital Region (NCR) ang nag-apelar og mga donasyon aron suportahan ang ilang nagpadayon nga relief operations alang sa mga komunidad nga naigo sa kusog nga pag-ulan ug grabe nga pagbaha nga dala sa habagat ug sa super typhoon Carina.

Sa managlahing mga post sa social media, ang Dioceses sa Kalookan, Novaliches, ug Cubao nangayo og suporta sa mga matuuhon -- cash o in kind -- alang sa kaayuhan sa mga naapektuhan sa kalamidad.

“Our communities in Malabon, Navotas, and Kalookan are facing a devastating situation due to recent typhoons, high tide, and relentless heavy rain. Many families have lost their belongings and are still submerged to floodwaters. They are in dire need of our help.,” sumala sa Kalookan diocese.

“We appeal for donations to support families impacted by Typhoon Carina within the Diocese of Novaliches,” matod sa Novaliches diocese.

“Caritas Cubao calls for Donations for the victims of Super Typhoon Carina,” pag-awhag sa Cubao diocese.

Niadtong Miyerkules, kusog nga ulan ug grabeng pagbaha dala sa super typhoon Carina ang miigo sa dakong bahin sa Luzon ug nikabat sa 36,319 ka pamilya o 149,006 ka indibidwal ang nawad-an og puy-anan.

Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitala usab og 21 ka patay, 15 ang nangaangol, ug lima ang missing. Para sa Diocese of Kalookan, ang mga donasyon mahimo’ng ipadala pinaagi sa GCash Account (Ma. May Cano / 09064057271) o sa PNB Peso Account (Caritas Kalookan, Inc. / 102970000911).

Alang sa Diocese of Novaliches, ang mga donasyon mahimo’ng ipadala pinaagi sa mga deposito sa BPI Fairview East (Caritas Novaliches Inc. / 2741 0057 62).

Alang sa Diocese of Cubao, ang cash donations mahimong ideposito sa Metrobank Account niini (Roman Catholic Bishop of Cubao Inc, Our Lady of Perpetual Help Parish / 013-7-01354436-7).

Alang sa in-kind nga donasyon, ang mga diocese nagkanayon nga ang mga donor mahimo’ng magpadala og food packs, sama sa bugas, tubig, canned goods, biscuits, instant noodles, gatas, ug kape. Mahimo usab silang magpadala og mga produkto sa panghinlo, sama sa tambal, sabon, sanitary napkin, diaper, toothpaste, toothbrush, ug shampoo.