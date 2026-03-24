Diputadao: “Ang mga pangutana sa gobernador”

Lisod paminawon nga ang mga kongresista nga mohukom ni VP Inday Sara kalabot sa impeachment trial nga gisang-at batok kaniya naapil sab sa eskandalo sa mga multo nga flood control projects.
Maayo unta kon sila nga mohukom kon sad-an ba o dili si Inday Sara sa mga salaod nga gibato batok kaniya mga tawo sab nga tarong, mga tawo nga wala maapil sa mga eskandalo sa pangurakot o mga tawo nga dili malalis ang kalimpiyo sa pangatungdanan.
Ang nakaparat kay kadaghanan kanila adunay mga bukog sa pangurakot ug naapil sa lista sa mga naghimo ug mga binilyon nga mga “insertions” sa ilang budget. Aduna sab kanila ang nakakuha og mga binilyon nga mga proyekto sa mga kongresista nga dako kaayo og mga insertions sama sa mga binilyon nga mga proyekto sa pipila ka mga party-list representatives.
Mao kining mga klaseha sa kongresista nga pipila pa lang gani ka tuig gikan sa pagdaog sa piniliay, mikalit lang og kadato, nakapamalit na og mga mahalong mga butang, mga kayutaan, mga negosyo, mga hotels ug resorts, ug mapasigarbuhon kaayo nga mopakita sa ilang kadato sa pisbok.
Mao kining mga tawhana karon ang mibato sa mga pamasangil nga adunay “unexplained wealth” si Inday Sara.
Susmariosep, wa gyud giluod ning mga tawhana sa ilang gibuhat.
○ ○ ○
Maayo kaayong panaminan ug sundogon ang gihimo sa mga grupo sa Sugbo nga nagkrusada alang kang Inday Sara.
Dili pa lang dugay, nipagawas sila sa ilang panawagan sa mga katawhan nga sulatan o pahibaw-on ang mga kongresista sa ilang distrito sa dili pagsuporta sa impeachment complaint batok ni Inday Sara. Nidugang pa gyud sila nga dili nila suportahan kadtong mga kongresista nga mopirma sa impeachment.
Bug-at kining maong panawagan kay makita man sab sa rekord ang mga botante sa Probinsiya sa Sugbo mikabat gyud og 85% kaniadtong piniliay sa 2022, buot ipasabot migawas gyud sila ug nibotar sa ilang paboritong kandidato, dili parehas sa uban nga kusog lang moyawyaw pero kulang sa buhat.
○ ○ ○
Kinsa kaha kining gobernador nga matod pa, gibiyaan na sa iyang grupo kanhi tungod kay wala na sila mahiuyon sa gibuhat sa maong gobernador?
Matod pa, nagtuo sila nga tarong ug dili kurakot ang maong gobernador kay nagbola-bola man ang baba niini sa pag-ingon nga ubos sa iyang administrasyon, walay pangurakot nga mahitabo.
Apan naunsang pagkaunsaa nga ang gobernador man mismo ang nangunay pagduol ug pagpakigsabot sa mga kontraktor ug mga supplier nga gibunyagan niya kanhi og mga kurakot. Siya pa gani mismo ang nipahimangno sa iyang mga sakop kanhi sa dili pagduol sa maong mga kontraktor kay mga hugaw sila.
Unya diay to, gusto niya nga deretso ra nga makigsabot ang mga kontraktor ug supplier ngadto kaniya ug dili na moagi sa iyang mga sakop aron ma-solo niya ang kikik ug kikbak.
Kinsa kaha kining maong gobernador nga matod pa, nidaog sa piniliay kaniadtong tuig 2025 tungod kay
kaalyado man siya sa mga Duterte apan karon nga nakalingkod na, gusto na sab mopasilong sa grupo sa administrasyon.
Unsa man sab kuno ang hinungdan sa pagpasilong ubos sa administrasyon ni BBM nga kon hunahunaon, nakadaog na man unta siya ug di na angay mahadlok sa umaabot piniliay karong 2028?
Tinuod ba kaha nga ang rason kay gusto siya mosulod sa negosyo sa illegal swertres?