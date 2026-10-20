Diputado: Abusar sa paggamit sa sakyanan

Karong bag-o lang, ang usa ka kanhi board member sa Lalawigan sa Bohol giorderan sa Office of the Ombudsman nga paphaon sa trabaho tungod kay nakit-an kini nga sad-an sa sala nga “serious dishonesty.”
Gawas sa pagpapha kaniya, gisilotan sab si kanhi Bokal Vierna Mae-Boniel Maglasang og “cancellation of eligibility, perpetual disqualification to hold public office, being barred from taking civil service examination and forfeiture of her retirement benefits.”
Buyno, bisan sa mando nga paphaon siya, wala na kini mapatuman kay napilde man si Boniel-Maglasang sa piniliay pagkabokal sa 2025.
Unsa may kalapasan ni Boniel-Maglasang?
Matod pa sa kiha batok kaniya, nigamit sa Boniel-Maglasang sa 100 ka litro nga gasolina alang sa pagpatubil sa usa ka pribado nga sakyanan nga unta ang maong “gas slips” alang ra man unta sa mga sakyanan sa kagamhanang probinsiyal.
Matod pa sa Ombudsman, ang gihimo ni Boniel-Maglasang nagpakita lang sa iyang intensiyon sa pagbalewala sa “established accounting and auditing rules” ug klaro nga gihimo aron makaganansiya o makagamit sa kuwarta sa kagamhanan og matawag kini og pangurakot.
Nipasidaan ang Ombudsman nga ang nahimong hukom sa kaso ni Boniel-Maglasang mamahimo unta nga pasidaan sa mga opisyales sa gobiyerno batok sa paggamit alang sa pribado nga mga butang sa tanang kuwarta o butang sa kagamhanan.
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Daghan nga opisyales ang naghimo niini karon – abusar sa gahom pinaagi sa paggamit sa kuwarta o mga butang sa kagamhanan alang sa mga pribado o personal nga katuyoan.
Una na niini ang paggamit sa sakyanan nga gimarkahan og “for official use only” pero ang lakaw kay personal o way kalabutan sa trabaho o posisyon sa opisyal pananglit, pagpangaligo sa dagat, pangompra sa mga mall o department store alang sa gamit sa panimalay, o kaha, gamiton sa mga sakop sa banay o panimalay sa opisyal alang sa ilang mga personal nga katuyoan.
Apil na niini ang paggamit sa maong sakyanan nga “for official use only” o adunay “red plate” alang sa pag-adto sa mga lugar imnanan o kan-anan, sa mga club o videokehan ug mga susamang lugar.
Gani, gibawal man sa balaod ang paggamit sa maong mga sakyanan sa mga sakop sa pamilya, paryente o mga amigo bisan pa man kon nagsakay ang opisyal nga awtorisado sa maong sakyanan.
Adunay gimando ang balaod nga kada biyahe sa maong mga sakyanan kinahanglan nga adunay trip ticket diin gawas nga giaprobahan kini, kinahanglan sab nga detalyado ang biyahe.
Og ang labing importante sa tanan, gimando sa balaod nga human sa “office hours,” kinahanglan nga igarahe kini sa awtorisado nga lugar sa kagamhanan, dili sa panimalay sa opisyal nga nigamit niini, unya i-intrigo sa guwardiya ang yawe sa maong sakyanan.
Matod pa sa balaod, kon makit-an ang maong sakyanan sa bisan asa nga lugar human sa “office hours,” makonsiderar nga ebidensiya sa dili awtorisado nga paggamit niini.
Klaro ang maong mga kamanduan. Pero ang pangutana, gisunod ba kini? Aduna bay gipasaka nga reklamo batok niini?